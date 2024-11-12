МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок вызова: тартуский „Бигбанк“ разгромил в первом матче сербский клуб

После упорного начала хозяева вырвались вперед, обеспечив себе небольшое преимущество (13:10). Команда Тарту уверенно наращивала темп и увеличила отрыв до 18:12. В итоге „Бигбанк“ завершил первую партию в свою пользу со счетом 25:18.

Во второй партии „Бигбанк“ уверенно продолжил успешное выступление, начатое в первом сете. При счете 3:7 главный тренер соперников взял тайм-аут, но сербам так и не удалось сдержать атаки тартуской команды — к отметке 6:12 они уже использовали оба тайм-аута. Подопечные Алара Рикберга в какой-то момент вели с разницей в девять очков (20:11), позволив соперникам сократить отставание до четырех (23:19), но не ближе. В итоге вторая партия осталась за хозяевами — 25:19.