12.11.2024, 14:06
МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок вызова: тартуский „Бигбанк“ разгромил в первом матче сербский клуб
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 12 ноября, тартуский „Бигбанк“ обыграл дома сербский клуб „Караджордже Топола“ в рамках 1/16 финала Кубка вызова.
После упорного начала хозяева вырвались вперед, обеспечив себе небольшое преимущество (13:10). Команда Тарту уверенно наращивала темп и увеличила отрыв до 18:12. В итоге „Бигбанк“ завершил первую партию в свою пользу со счетом 25:18.
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