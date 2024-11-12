ПРЯМО СЕЙЧАС | Конституционная комиссия обсуждает изменение Конституции для ограничения избирательного права

По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, преобладающая часть представленных в Рийгикогу политических сил выразила желание изменить Конституцию Эстонии в ускоренном порядке перед следующими выборами. „В производство Рийгикогу были переданы два законопроекта об изменении Конституции. Предложенные в них решения различаются в деталях, но оба документа призваны в свете агрессивной войны России против Украины лишить граждан враждебных стран возможности голосовать на выборах в собрания местных самоуправлений. В ходе открытого заседания мы подробно обсудим оба предложения и решим, как продолжить рассмотрение законопроектов, не теряя времени впустую“, – сказал он.

Открытое заседание, на которое приглашены представители инициаторов двух законопроектов Ээрик-Нийлес Кросс и Хелир-Валдор Сеэдер, начнется в 14:00 в зале совещаний L332. Прямую трансляцию заседания можно посмотреть на домашней странице Рийгикогу . Запись будет позже доступна на канале Рийгикогу в Youtube .

В прошлый четверг 61 член Рийгикогу передал в производство проект закона о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики ( 536 SE ), согласно которому в выборах в собрания местных самоуправлений могут участвовать граждане Эстонии и жители, не имеющие гражданства, а также граждане государств-членов Европейского союза и НАТО. Согласно законопроекту, условия и порядок внесения в избирательные списки лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, устанавливаются законом. Это позволит законодателю при необходимости ввести дополнительные условия, например, создать отдельный избирательный список для иностранцев или лиц без гражданства.

В настоящее время наряду с гражданами Эстонии и государств-членов ЕС в местных выборах могут участвовать иностранцы, живущие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на жительство, достигшие возраста 16 лет ко дню выборов, чье постоянное место жительства находится в соответствующих волости или городе.