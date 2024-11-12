ПРЯМО СЕЙЧАС | Конституционная комиссия обсуждает изменение Конституции для ограничения избирательного права
Сегодня в 14 часов конституционная комиссия Рийгикогу проведет открытое заседание, посвященное двум законопроектам о внесении изменений в Конституцию Эстонии с целью ограничить избирательное право живущих в Эстонии неграждан на выборах в собрания местных самоуправлений, которые пройдут в октябре следующего года. С заседания будет вестись прямая трансляция.
По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, преобладающая часть представленных в Рийгикогу политических сил выразила желание изменить Конституцию Эстонии в ускоренном порядке перед следующими выборами. „В производство Рийгикогу были переданы два законопроекта об изменении Конституции. Предложенные в них решения различаются в деталях, но оба документа призваны в свете агрессивной войны России против Украины лишить граждан враждебных стран возможности голосовать на выборах в собрания местных самоуправлений. В ходе открытого заседания мы подробно обсудим оба предложения и решим, как продолжить рассмотрение законопроектов, не теряя времени впустую“, – сказал он.
Открытое заседание, на которое приглашены представители инициаторов двух законопроектов Ээрик-Нийлес Кросс и Хелир-Валдор Сеэдер, начнется в 14:00 в зале совещаний L332. Прямую трансляцию заседания можно посмотреть на домашней странице Рийгикогу. Запись будет позже доступна на канале Рийгикогу в Youtube.
В прошлый четверг 61 член Рийгикогу передал в производство проект закона о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики (536 SE), согласно которому в выборах в собрания местных самоуправлений могут участвовать граждане Эстонии и жители, не имеющие гражданства, а также граждане государств-членов Европейского союза и НАТО. Согласно законопроекту, условия и порядок внесения в избирательные списки лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, устанавливаются законом. Это позволит законодателю при необходимости ввести дополнительные условия, например, создать отдельный избирательный список для иностранцев или лиц без гражданства.
В настоящее время наряду с гражданами Эстонии и государств-членов ЕС в местных выборах могут участвовать иностранцы, живущие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на жительство, достигшие возраста 16 лет ко дню выборов, чье постоянное место жительства находится в соответствующих волости или городе.
По словам инициаторов законопроекта, поправка наделит правом голоса граждан государств, разделяющих демократические ценности Эстонского государства и имеющих схожие с ним интересы в сфере безопасности, а также живущих в Эстонии лиц без гражданства, не имеющих обязательств лояльности либо других обязательств ни перед одним другим государством.
28 членов Рийгикогу инициировали в октябре проект закона о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики (527 SE), призванный признать недействительным право голоса на выборах в собрания местных самоуправлений живущих в Эстонии граждан третьих государств и лиц без гражданства. Согласно законопроекту, на выборах могут голосовать лишь граждане Эстонии и государств-членов ЕС, а также граждане государств, с которыми Эстония заключила международный договор о взаимном избирательном праве, который был ратифицирован Рийгикогу.
По словам инициаторов законопроекта, ситуация, в которой граждане враждебных по отношению к Эстонии третьих стран имеют право голосовать на местных выборах, ставит под угрозу безопасность Эстонии, так как посредством избранных представителей они смогут принимать решения по ряду важных вопросов, касающихся жизни в Эстонии. По оценке инициаторов, поправка мотивирует жителей, не имеющих гражданства, к изучению эстонского языка и ходатайству о получении гражданства Эстонии, что даст им полноценную возможность участвовать в общественной жизни страны.
Следующие выборы в собрания местных самоуправлений Эстонии состоятся 19 октября 2025 года.
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