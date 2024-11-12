СЕГОДНЯ на DELFI TV | ENBL: „Кейла Кулбет“, обыгравший в прошлом году чешский клуб на выезде, попытается повторить успех дома

Команда „Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, еще не смогла записать победу на свой счет в текущем сезоне Североевропейской баскетбольной лиги (ENBL). В группе B она потерпела два поражения: дома от датского „Баккен Беарс“ со счетом 48:82 и в гостях от немецкого клуба „Брозе Бамберг“ — 58:84.