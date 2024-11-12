Баскетбол
12.11.2024, 12:21

СЕГОДНЯ на DELFI TV | ENBL: „Кейла Кулбет“, обыгравший в прошлом году чешский клуб на выезде, попытается повторить успех дома

 
Начало в 19:30
Кристен Касеметс (с мячом) игрок „Кейла Кулбет“
Кристен Касеметс (с мячом) игрок „Кейла Кулбет“
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Сегодня „Кейла Кулбет“ примет чешский клуб „Брно“ в рамках Североевропейской баскетбольной лиги (ENBL). Прямую трансляцию матча, который начнется в 19:30, смогут наблюдать все подписчики Delfi.

Команда „Кейла Кулбет“, под руководством Пеэпа Пахва, еще не смогла записать победу на свой счет в текущем сезоне Североевропейской баскетбольной лиги (ENBL). В группе B она потерпела два поражения: дома от датского „Баккен Беарс“ со счетом 48:82 и в гостях от немецкого клуба „Брозе Бамберг“ — 58:84.

Чешский клуб „Брно“ провел лишь один матч в лиге, в котором уступил на домашней арене словацкому „Интеру Братислава“ с минимальным разрывом 101:103. В своей национальной лиге „Брно“ занимает шестое место, одержав шесть побед и потерпев пять поражений.

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