12.11.2024, 12:21
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ENBL: „Кейла Кулбет“ проигрывает чешскому клубу
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня „Кейла Кулбет“ примет чешский клуб „Брно“ в рамках Североевропейской баскетбольной лиги (ENBL). Прямую трансляцию матча, который начнется в 19:30, смогут наблюдать все подписчики Delfi.
Под руководством Пеэпа Пахва „Кейла“ удачно начала матч, совершив рывок 8:0 за первые две минуты, однако гости ответили своим впечатляющим спуртом — 13:0. „Брно“ удерживал преимущество до конца первой четверти, завершив её со счетом 26:19 в свою пользу.
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