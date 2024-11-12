ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | ENBL: „Кейла Кулбет“ проигрывает чешскому клубу

Под руководством Пеэпа Пахва „Кейла“ удачно начала матч, совершив рывок 8:0 за первые две минуты, однако гости ответили своим впечатляющим спуртом — 13:0. „Брно“ удерживал преимущество до конца первой четверти, завершив её со счетом 26:19 в свою пользу.

Во второй четверти „Брно“ ненадолго увеличил отрыв до 14 очков, но „Кейла“ сумела сократить разницу до шести очков (42:48) за полторы минуты до большого перерыва. Однако в концовке первой половины чехи сыграли более уверенно и увеличили отрыв до 55:44. Гости также доминируют в борьбе за подборы — 23:12.