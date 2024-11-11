Экс-президенту футбольного клуба дали тюремный срок за нападение на арбитра

Фарук Коджа и еще несколько человек выбежали на поле и избили судью Халила Умута Мелера во время матча с „Ризеспором“ (1:1). Мелеру потребовалась госпитализация, сообщает РБК.

Происшествие вызвало большой резонанс. Турецкая футбольная федерация из-за нападения на некоторое время приостановила чемпионат. Халила Умута Мелера в больнице навещал глава МВД Турции, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган звонил ему с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Фаруку Кодже дали 3 года, 7 месяцев и 22 дня заключения за избиение судьи.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .