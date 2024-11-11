Экс-президенту футбольного клуба дали тюремный срок за нападение на арбитра
Бывший президент турецкого клуба „Анкарагюджю“ Фарук Коджа получил тюремный срок за нападение на футбольного арбитра во время матча в декабре 2023-го, сообщает Anadolu.
Фарук Коджа и еще несколько человек выбежали на поле и избили судью Халила Умута Мелера во время матча с „Ризеспором“ (1:1). Мелеру потребовалась госпитализация, сообщает РБК.
Происшествие вызвало большой резонанс. Турецкая футбольная федерация из-за нападения на некоторое время приостановила чемпионат. Халила Умута Мелера в больнице навещал глава МВД Турции, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган звонил ему с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Фаруку Кодже дали 3 года, 7 месяцев и 22 дня заключения за избиение судьи.
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