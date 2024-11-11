ВИДЕО | В центре города косуля в панике бросилась в реку

По словам жителей Тарту, до этого животное видели в разных частях города.

Сначала оказавшееся в воде животное при помощи частного судна удалось направить от зоны с бетонными стенами вверх по течению, где оно смогло самостоятельно забраться на берег, но, напуганное зрителями, убежало обратно в воду.

Тем не менее, спасателям удалось схватить животное за рог и затащить в лодку, после чего его накрыли одеялом. На лодке косулю доставили вверх по течению и выпустили в естественную срезу обитания в районе Квиссентали.

„Вот что происходит, когда уничтожают леса. Животным больше негде находиться“, — прокомментировала в социальных сетях одна местная жительница. Другие добавили, что, возможно, косулю напугала собака.

Спасательная операции попала на видео:

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