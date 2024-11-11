11.11.2024, 12:35
В Испании на детском футбольном матче произошла стрельба
ФОТО: Pexels.com
В испанской Гранаде на матче детей возрастной группы восемь-девять лет произошла стрельба, пишет газета Marca.
Стрельба произошла на трибунах во время матча турнира. Игра была приостановлена, дети спрятались в подтрибунном помещении.
Полиция после происшествия обнаружила две пули. Два человека госпитализированы. Стрелявший скрылся с места преступления.
Полиция расследует дело.
Источник - РБК
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.