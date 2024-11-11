В Испании на детском футбольном матче произошла стрельба

Стрельба произошла на трибунах во время матча турнира. Игра была приостановлена, дети спрятались в подтрибунном помещении.

Полиция после происшествия обнаружила две пули. Два человека госпитализированы. Стрелявший скрылся с места преступления.

Полиция расследует дело.

Источник - РБК

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