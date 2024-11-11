11.11.2024, 12:45
„Аллея“ дорожных знаков в центре Таллинна так скоро не исчезнет. Идет поиск решений(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Возле автобусных остановок на бульваре Каарли в центре Таллинна с недавних пор открывается необычная картина: множество маленьких пешеходных переходов, снабженных дорожными знаками. Более широкое внимание общественности это привлекло благодаря спорам между вице-мэрами Таллинна Кристьяном Ярваном и Пяртелем-Пеэтером Пере, хотя решение все-таки принимали специалисты Таллиннского департамента транспорта. Каков будет новый вариант, пока неизвестно.