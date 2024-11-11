„Аллея“ дорожных знаков в центре Таллинна так скоро не исчезнет. Идет поиск решений

„То дорожное решение, которое там сейчас, составлено специалистами корректно с юридической точки зрения и в соответствии со стандартом. С точки зрения Таллиннского транспортного департамента претензия состоит в визуальной красоте решения, и это понятно“, — сказал Delfi глава ведомства Индрек Гайлан. Он добавил, что от Ярвана (Isamaa) соответствующего решения не поступало, речь шла о собственном решении транспортного департамента.