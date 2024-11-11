Новости Эстонии
11.11.2024, 12:45

„Аллея“ дорожных знаков в центре Таллинна так скоро не исчезнет. Идет поиск решений

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Возле автобусных остановок на бульваре Каарли в центре Таллинна с недавних пор открывается необычная картина: множество маленьких пешеходных переходов, снабженных дорожными знаками. Более широкое внимание общественности это привлекло благодаря спорам между вице-мэрами Таллинна Кристьяном Ярваном и Пяртелем-Пеэтером Пере, хотя решение все-таки принимали специалисты Таллиннского департамента транспорта. Каков будет новый вариант, пока неизвестно.

„То дорожное решение, которое там сейчас, составлено специалистами корректно с юридической точки зрения и в соответствии со стандартом. С точки зрения Таллиннского транспортного департамента претензия состоит в визуальной красоте решения, и это понятно“, — сказал Delfi глава ведомства Индрек Гайлан. Он добавил, что от Ярвана (Isamaa) соответствующего решения не поступало, речь шла о собственном решении транспортного департамента.

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