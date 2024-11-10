Итоги православной конференции : В демократическом обществе верующие имеют право определять свою религиозную самоидентификацию без какого-либо принуждения

Конференция была организована в сжатые сроки в связи с кризисом в отношениях Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и государственных структур Эстонской Республики, которые требуют от ЭПЦ МП и ее приходов отказаться от канонической связи с Московским Патриархатом из-за высказываний Патриарха Кирилла в отношении войны в Украине. В конференции участвовали докладчики из Эстонии, Германии, Франции, Великобритании и Украины.

Цель конференции состояла в том, чтобы обсудить возможность преодоления разделения православных христиан в Эстонии и дать пищу для размышления церковным и государственным деятелям, способствуя тем самым совместному поиску разумного компромисса, достижению взаимопонимания и выстраиванию конструктивных отношений между госструктурами ЭР, ЭПЦ МП и ЭАПЦ.

„Конференция выявила ряд причин, вызывающих по отношению к ЭПЦ МП неприязнь в обществе и препятствующие преодолению разделения в Эстонии между православными христианами Московского и Константинопольского Патриархатов“, - рассказал по итогам председатель оргкомитета конференции протоиерей Игорь Прекуп.

Одной из причин, возникшей в последнее время, он назвал авторитарный подход госчиновников и парламентариев, заключающийся в понуждении ЭПЦ МП к смене канонической принадлежности под угрозой принудительной ликвидации, что является неприемлемым вторжением во внутрицерковную жизнь.

Среди других глав христианских конфессий-членов Совета Церквей Эстонии, на конференцию был приглашен в качестве гостя и предстоятель ЭАПЦ митрополит Стефан, чтобы обсудить на заседании круглого стола сложившуюся ситуацию и наметить пути сближения, которые устраивали бы обе стороны.

„Мы надеялись, что конференция послужит площадкой для диалога и взаимного слушания и слышания. К сожалению, митр. Стефан не принял приглашения“, - сказали организаторы конференции.