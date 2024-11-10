Итоги православной конференции : В демократическом обществе верующие имеют право определять свою религиозную самоидентификацию без какого-либо принуждения(1)
Целевое учреждение Александровское Православное Братство (Aleksandri Õigeusu Vennaskond SA) 6–7 ноября 2024 г. в Таллиннском Доме учителя провело в гибридном формате международную научно-практическую конференцию „Православная Церковь в Эстонии – самостоятельность: возможности развития, риски, последствия“.
Конференция была организована в сжатые сроки в связи с кризисом в отношениях Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и государственных структур Эстонской Республики, которые требуют от ЭПЦ МП и ее приходов отказаться от канонической связи с Московским Патриархатом из-за высказываний Патриарха Кирилла в отношении войны в Украине. В конференции участвовали докладчики из Эстонии, Германии, Франции, Великобритании и Украины.
Цель конференции состояла в том, чтобы обсудить возможность преодоления разделения православных христиан в Эстонии и дать пищу для размышления церковным и государственным деятелям, способствуя тем самым совместному поиску разумного компромисса, достижению взаимопонимания и выстраиванию конструктивных отношений между госструктурами ЭР, ЭПЦ МП и ЭАПЦ.
„Конференция выявила ряд причин, вызывающих по отношению к ЭПЦ МП неприязнь в обществе и препятствующие преодолению разделения в Эстонии между православными христианами Московского и Константинопольского Патриархатов“, - рассказал по итогам председатель оргкомитета конференции протоиерей Игорь Прекуп.
Одной из причин, возникшей в последнее время, он назвал авторитарный подход госчиновников и парламентариев, заключающийся в понуждении ЭПЦ МП к смене канонической принадлежности под угрозой принудительной ликвидации, что является неприемлемым вторжением во внутрицерковную жизнь.
Среди других глав христианских конфессий-членов Совета Церквей Эстонии, на конференцию был приглашен в качестве гостя и предстоятель ЭАПЦ митрополит Стефан, чтобы обсудить на заседании круглого стола сложившуюся ситуацию и наметить пути сближения, которые устраивали бы обе стороны.
„Мы надеялись, что конференция послужит площадкой для диалога и взаимного слушания и слышания. К сожалению, митр. Стефан не принял приглашения“, - сказали организаторы конференции.
Участники конференции разной гражданской и партийной принадлежности, этнического происхождения и возрастных категорий, религиозные и нерелигиозные, христиане трех разных конфессий, православные из Константинопольского и Московского Патриархатов, духовенство, монашествующие и миряне - люди, отличающиеся между собой во многом второстепенном, все были единодушны в главном: каноническая принадлежность - внутреннее дело Церкви. В демократическом обществе государство не может понуждать верующих менять свою религиозную самоидентификацию.
Наилучшим образом общую позицию участников конференции выразил пастор Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви Вейко Вихури:
„Поскольку в Эстонии согласно Конституции нет государственной церкви, государственная власть не имеет права вмешиваться во внутренние дела церквей - это мыслимо лишь в очень ограниченной степени и в случаях, строго предусмотренных законом. Даже аргумент государственной безопасности не может игнорировать права и свободы, гарантированные Конституцией.
При этом, неправительственные организации, в том числе религиозные объединения, имеют право и даже обязанность вмешиваться в дела государства и общества, поскольку демократическое правовое государство существует на благо своих граждан и жителей, а религиозные люди, члены приходов, также являются частью общества в целом и могут выражать взгляды, которые не нравятся большинству и это соответствует принципам свободного общества.
Различные церкви организуют свою жизнь на основе древних канонов и других церковных законов, но они также могут использовать возможности, предоставляемые демократическим правовым государством. Государственная власть обязана уважать законопослушные религиозные объединения и не препятствовать их деятельности по идеологическим или политическим мотивам“.
„Нам надо научиться друг друга понимать и воспринимать на равных, чтобы воссоединение православия в Эстонии стало возможным“, - подытожили организаторы конференции и выразили надежду, что Совет Церквей Эстонии мог бы помочь в этом.
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