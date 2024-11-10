10.11.2024, 14:17
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Полуфинал Кубка Эстонии по волейболу: удастся ли „Выру Баррусу“ преподнести сюрприз в ответном матче против „Бигбанка“?
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Во втором полуфинальном матче Кубка Эстонии по волейболу тартуский „Бигбанк“ примет команду „Выру Баррус“ в спортивном зале Тартуского университета. Подписчики Delfi смогут увидеть матч в прямом эфире, который начнется в 17:00.
В первом полуфинальном матче Кубка Эстонии по волейболу в среду „Бигбанк“ одержал уверенную победу над „Выру Баррус“ со счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:23). Лучший игрок встречи, Валентин Кордас (читайте подробнее о волейболисте тут), стал настоящим героем для своей команды, набрав 19 очков (+16). На стороне „Выру Баррус“ самым результативным игроком был Ренато Сантос, который набрал 16 очков (+11).
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