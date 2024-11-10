Другие виды
10.11.2024, 14:17

Полуфинал Кубка Эстонии по волейболу: „Бигбанк“ снова обыграл „Выру Баррус“ и вышел в финал

 
Тартуский „Бигбанк“
Тартуский „Бигбанк“
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Во втором полуфинальном матче Кубка Эстонии по волейболу тартуский „Бигбанк“ одержал победу на домашней площадке, обыграв команду „Выру Баррус“ со счетом 3:1 в спортивном зале Тартуского университета и вышел в финал.

В первом полуфинальном матче Кубка Эстонии по волейболу „Бигбанк“ уверенно выиграл первую партию со счетом 25:18. Однако во второй партии „Выру Баррус“ сумел вырвать победу, одержав победу с минимальной разницей 27:25. Этот результат позволил гостям сохранить шансы на выход в финал, так как для „Бигбанка“, который победил в первом матче со счетом 3:0, достаточно было выиграть две из оставшихся партий, чтобы обеспечить себе место в финале.

Тартуские игроки одержали победу в третьей партии со счетом 25:23, что обеспечило им выход в финал Кубка. В четвертой партии как тренер тартуской команды Аллар Рикберг, так и тренер „Выру“ Оливер Люютсеп решили дать отдых своим основным игрокам. Последняя партия завершилась победой хозяев со счетом 25:17.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии