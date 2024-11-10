СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: прервёт ли „Виймси“ четырехматчевую серию без побед в игре с латвийским клубом?

Несмотря на три крупных поражения на выезде, команда „Виймси“ под руководством Вальдо Липса на домашней площадке демонстрировала достойную борьбу со всеми соперниками. В октябре они обыграли „Ригас Зелли“ со счетом 70:66 и уступили „Авис Утилитас“ (Рапла) с разницей в пять очков, „Кейла Кулбет“ — в семь очков и „Вентспилсу“ — также в пять очков.