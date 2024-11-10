10.11.2024, 13:37
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: прервёт ли „Виймси“ четырехматчевую серию без побед в игре с латвийским клубом?
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги „Виймси“ примет латвийский клуб „Огре“ на домашней арене в спортивном центре Forus. Матч начнется в 17:00, и его можно будет посмотреть в прямом эфире подписчикам Delfi.
Несмотря на три крупных поражения на выезде, команда „Виймси“ под руководством Вальдо Липса на домашней площадке демонстрировала достойную борьбу со всеми соперниками. В октябре они обыграли „Ригас Зелли“ со счетом 70:66 и уступили „Авис Утилитас“ (Рапла) с разницей в пять очков, „Кейла Кулбет“ — в семь очков и „Вентспилсу“ — также в пять очков.
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