Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Виймси“ потерпел пятое поражение подряд

Результативность в первой четверти была низкой, и она завершилась ничьей 14:14. К перерыву латвийская команда „Огре“ смогла вырвать три очка преимущества (31:28). В третьей четверти „Огре“ значительно усилила свою игру, увеличив отрыв до 18 очков (56:38). В последней четверти команда полностью контролировала ход матча, разница в счете достигала 25 очков, но в итоге остановилась на 17 очках.