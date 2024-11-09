Теракт в Пакистане: по меньшей мере 25 погибших

Взрыв произошел утром, перед самым отправлением заполненного людьми состава, идущего в Пешавар, погибли не менее 25 человек, еще более 40 человек получили ранения, сообщают CNN и Reuters со ссылкой на полицию и чиновников.

По словам генерального инспектора полиции Белуджистана Музама Джа Ансари, целью взрыва были военнослужащие пехотной школы. Он сообщил, что многие из раненых находятся в критическом состоянии. Представитель больницы доктор Васим Баиг сообщил, что в госпиталь были доставлены 44 раненых. По данным CNN, раненых не менее 53 человек.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики Армии освобождения Белуджистана (АОБ). Эта повстанческая организация признана террористической в целом ряде стран, включая США, Британию и ЕС.

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