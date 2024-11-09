НКО „Друзья Мариуполя“ объявляет о завершении деятельности

Благотворительная организация „Друзья Мариуполя“, созданная в марте 2022 года для помощи украинским беженцам, транзитом проезжающим через Эстонию, завершает свою деятельность в связи со значительным снижением числа обращений.

Организация была создана в ответ на острую необходимость помощи беженцам, следующим транзитом через Эстонию в другие страны или возвращающимся в Украину. Около 100 волонтеров обеспечивали информационную поддержку, помощь с организацией поездок и размещением. Деятельность осуществлялась преимущественно на пожертвования частных лиц.

Факты:

● Более 8300 человек получили помощь, включая 6630 взрослых и 1677 детей

● Оказана специализированная поддержка 235 людям с ограниченными возможностями

● Помощь предоставлена 330 семьям с домашними животными

● За время работы собрано пожертвований на сумму 158 736.58 EUR

● Оставшиеся средства (1916.68 EUR) будут направлены местным организациям помощи беженцам

„Мы планировали закрыться раньше и вместе с окончанием войны, но к сожалению, война все еще идет, а содержание организации требует средств, которые наши спонсоры могут направить на реальную помощь. Мы призываем всех не останавливаться помогать“, - говорит Александра Аверьянова, член правления MTÜ Mariupoli Sõbrad.

Об организации:

„Друзья Мариуполя“ — это некоммерческое объединение волонтеров, созданное в марте 2022 года для оказания гуманитарной помощи украинским беженцам. Организация продолжит оказывать информационную поддержку через электронную почту и messenger в Facebook.

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