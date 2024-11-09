ФОТО | ЧЭ по футболу: „Нымме Калью“ берет серебро, „Пайде“ завоевывает бронзу, а „Флора“ впервые с 2016 года — без медалей

Перед последним туром судьба четырёх ведущих команд Пермиум лиги была ясна только для таллиннской „Левадии“, которая с отрывом в 18 очков от ближайших преследователей обеспечила себе титул чемпионов Эстонии ещё в середине октября. „Нымме Калью“ и „Пайде“ с 69 очками занимали второе и третье места, однако ни одна из этих команд не могла быть уверена в завоевании медалей, ведь „Флора“, расположившаяся на четвёртой позиции, отставала всего на два очка.

„Нымме Калью“ обеспечила себе серебряные медали, одержав победу над пярнуским „Вапрусом“ с результатом 2:1. Это достижение стало значимым для команды, которая не попадала в тройку лидеров чемпионата за последние четыре сезона.

„Пайде“ разгромила нового чемпиона Эстонии, таллиннскую „Левадию“, со счётом 3:0, завоевав бронзу. Голы в этой встрече забили Абдули Сисей, Робин Саарма и Дмитрий Епихин.

„Флора“ выиграла у таллиннского „Калева“ с результатом 5:1, но этого оказалось недостаточно для попадания в медальную тройку. Это означает, что „Флора“ впервые с 2016 года не заняла место в топ-3 чемпионата Эстонии. В своём прощальном матче за „Флору“ на поле вышел Константин Васильев.

„Калев“ занял предпоследнее место в чемпионате и теперь будет вынужден сыграть в стыковых матчах с клубом, который финишировал вторым в первой лиге. Даже если бы „Калев“ победил „Флору“, избежать этой участи не удалось бы, так как „Курессааре“ одержала победу над нарвским „Трансом“ со счётом 2:0 и обеспечила себе безопасную восьмую позицию в турнирной таблице.

Результаты:

- „Флора“ — „Калев“ 5:1

- „Пайде“ — „Левадия“ 3:0

- „Нымме Калью“ — „Вапус“ 2:1

- „Транс“ — „Курессааре“ 0:2

- „Нымме Юнайтед“ — „Таммека“ 1:2

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