Ошибки, которых следует избегать при выборе пенсионного фонда
Для многих накопление средств на пенсию может показаться сложной задачей, поэтому её часто откладывают. Фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон даёт советы, как избежать ошибок, чтобы накопление средств на пенсию прошло безболезненно.
Исследование осведомлённости людей о пенсионной системе, проведённое по заказу Министерства социальных дел, подтверждает, что значительная часть жителей Эстонии склонна недооценивать важность накопления средств на пенсию. „Этот факт, а также недавнее исследование, проведённое исследовательской фирмой Norstat, показывают, что почти у пятой части жителей Эстонии нет пенсионных накоплений“, – говорит Вахур Мадиссон.
Для среднего класса общей проблемой является отсутствие перспектив для накоплений – инфляция часто считается препятствием для накоплений на пенсию, из-за чего кажется, что деньги тают. „Молодые люди, с другой стороны, не заинтересованы в накоплении средств на пенсию, потому что это время кажется им далёким. Молодые люди могут быть даже лучше информированы, но они менее активны и часто чувствуют себя неуверенно в пенсионных вопросах“, – говорит эксперт.
Осознание потенциальных подводных камней и сознательное их избегание может помочь уменьшить неуверенность и неосведомлённость“. По мнению фондового управляющего, есть три большие ошибки, которых следует избегать в первую очередь.
„Самая большая ошибка – это, безусловно, не копить на пенсию вообще, потому что очень важно смотреть на ближайшее будущее в долгосрочной перспективе и пользоваться налоговыми льготами, доступными фондам“, – говорит Мадиссон.
Другой важной ошибкой является наличие только счёта второй пенсионной ступени. „Только 50% людей, опрошенных в рамках исследования, откладывают деньги на счёт второй ступени, а 20% вообще не откладывают на пенсию. Определённо стоит заставить пенсионную систему работать на вас и использовать все возможности, включая третью ступень“, – сказал он.
Третья ошибка касается тех, кто накапливает активы не в том фонде – часто люди не выжимают максимум из пенсионных фондов, а значит, потенциал упущен. „Поэтому разумно периодически пересматривать фонды и, при необходимости, консультироваться у специалиста, поскольку подходящий по возрасту фонд – очень важный фактор с точки зрения накопления“, – подчеркнул Вахур Мадиссон.
По словам Мадиссона, для достижения своих целей важно принимать взвешенные решения. „Если вы последовательно накапливаете активы во второй и третьей ступенях в соответствии с возрастом и группой риска, вам не нужно беспокоиться о накоплениях на пенсию. Вы всегда можете обратиться к банковскому консультанту, а Министерство социальных дел также регулярно проводит бесплатный инфочас о пенсионной осведомлённости, где независимые эксперты непредвзято рассказывают о накоплениях на пенсию“, – добавил фондовый управляющий Luminori pensionifondid.
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