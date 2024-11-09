Ошибки, которых следует избегать при выборе пенсионного фонда

Исследование осведомлённости людей о пенсионной системе, проведённое по заказу Министерства социальных дел, подтверждает, что значительная часть жителей Эстонии склонна недооценивать важность накопления средств на пенсию. „Этот факт, а также недавнее исследование, проведённое исследовательской фирмой Norstat, показывают, что почти у пятой части жителей Эстонии нет пенсионных накоплений“, – говорит Вахур Мадиссон.

Для среднего класса общей проблемой является отсутствие перспектив для накоплений – инфляция часто считается препятствием для накоплений на пенсию, из-за чего кажется, что деньги тают. „Молодые люди, с другой стороны, не заинтересованы в накоплении средств на пенсию, потому что это время кажется им далёким. Молодые люди могут быть даже лучше информированы, но они менее активны и часто чувствуют себя неуверенно в пенсионных вопросах“, – говорит эксперт.

Осознание потенциальных подводных камней и сознательное их избегание может помочь уменьшить неуверенность и неосведомлённость“. По мнению фондового управляющего, есть три большие ошибки, которых следует избегать в первую очередь.

„Самая большая ошибка – это, безусловно, не копить на пенсию вообще, потому что очень важно смотреть на ближайшее будущее в долгосрочной перспективе и пользоваться налоговыми льготами, доступными фондам“, – говорит Мадиссон.

Другой важной ошибкой является наличие только счёта второй пенсионной ступени. „Только 50% людей, опрошенных в рамках исследования, откладывают деньги на счёт второй ступени, а 20% вообще не откладывают на пенсию. Определённо стоит заставить пенсионную систему работать на вас и использовать все возможности, включая третью ступень“, – сказал он.