Сборная Эстонии по диск-гольфу защитила титул чемпиона мира в Австралии

В финале командного чемпионата мира по диск-гольфу сборная Эстонии уверенно обыграла хозяев турнира — команду Австралии, завершив турнир без единого поражения. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая Норвегию в матче за третье место.

Для троих из восьми игроков эстонской сборной этот титул стал уже вторым: Кайди Аллсалу, Аннели Тыуйгияс-Мяннисте и Маури Виллманн также входили в команду, ставшую чемпионом два года назад. В нынешнем составе Эстонию также представляли Кейти Тятте, Альберт Тамм, Кристо Райк, Прийт Рандес и Аймар Алесмаа, а капитаном команды выступил Ральф Рогов.

Следующий командный чемпионат мира состоится через два года в Литве.

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