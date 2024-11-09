Сборная Эстонии по диск-гольфу защитила титул чемпиона мира в Австралии
Сборная Эстонии по диск-гольфу успешно защитила свой титул чемпионов мира, завоёванный два года назад, вновь одержав победу на командном чемпионате мира, прошедшем в Австралии.
В финале командного чемпионата мира по диск-гольфу сборная Эстонии уверенно обыграла хозяев турнира — команду Австралии, завершив турнир без единого поражения. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая Норвегию в матче за третье место.
Для троих из восьми игроков эстонской сборной этот титул стал уже вторым: Кайди Аллсалу, Аннели Тыуйгияс-Мяннисте и Маури Виллманн также входили в команду, ставшую чемпионом два года назад. В нынешнем составе Эстонию также представляли Кейти Тятте, Альберт Тамм, Кристо Райк, Прийт Рандес и Аймар Алесмаа, а капитаном команды выступил Ральф Рогов.
Следующий командный чемпионат мира состоится через два года в Литве.
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