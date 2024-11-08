Мужчина проплыл 73 км в огромной тыкве и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Американец сделал из тыквы весом 555 кг настоящую лодку. У Гэри Кристенсена из США с детства была мечта вырастить огромную тыкву, из которой можно было бы соорудить лодку. И теперь желание 46-летнего энтузиаста осуществилось. Бонусом стало то, что благодаря этому плаванию он стал попал в книгу Гинесса.
Гэри смог проплыть 73,5 км по реке Колумбия. Необычное путешествие заняло у него 26 часов. После прибытия в финишную точку мужчина официально был признан человеком, которому удалось преодолеть наибольшее расстояние, сидя в тыкве.
Кристенсен выращивает тыквы-гиганты с 2011 года. На его счету десятки побед в различных конкурсах среди фермеров и других энтузиастов, соревнующихся в садово-огородных достижениях.
Источник - Чемпионат
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.