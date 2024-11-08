Мужчина проплыл 73 км в огромной тыкве и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Американец сделал из тыквы весом 555 кг настоящую лодку. У Гэри Кристенсена из США с детства была мечта вырастить огромную тыкву, из которой можно было бы соорудить лодку. И теперь желание 46-летнего энтузиаста осуществилось. Бонусом стало то, что благодаря этому плаванию он стал попал в книгу Гинесса.