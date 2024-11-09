Позарился на чужое имущество: в Тарту вор-рецидивист обчистил почти 30 подвальных боксов(14)
Согласно предъявленному обвинению, в середине октября по Тарту прокатилась волна подвальных краж, организованная 27-летним мужчиной, который был взят под стражу по ходатайству прокуратуры. Предполагается, что он ответственен за кражи, совершенные в домах на улицах Мыйзавахе, Каупмехе и Куммели, причем на улице Куммели он с помощью лома (или монтировки) взломал все 26 подвальных боксов, пишет издание Maaleht.
Волна краж началась в Тарту три недели назад. Первая кража была совершена в многоквартирном доме по улице Куммели 10а. Следов взлома на входной двери в дом не было обнаружено, поэтому неизвестно, как вор или воры проникли в дом. Преграждавшая вход в подвал огнеупорная дверь не стала серьезным препятствием для воров. „Дверь открыли с помощью монтировки, - сказал Ханнес Тыугъяс, руководитель южного региона фирмы Kvatro kinnisvarahalduse OÜ. - Двери подвальных боксов сделаны из обычных плит ОСП (OSB), все 26 дверей взломали помощью монтировки, похитив все, что представляло хоть какую-то ценность“. Среди похищенных вещей значатся, например, электросамокат и инструменты, которые, несомненно, являются довольно ценными вещами.