Позарился на чужое имущество: в Тарту вор-рецидивист обчистил почти 30 подвальных боксов

Волна краж началась в Тарту три недели назад. Первая кража была совершена в многоквартирном доме по улице Куммели 10а. Следов взлома на входной двери в дом не было обнаружено, поэтому неизвестно, как вор или воры проникли в дом. Преграждавшая вход в подвал огнеупорная дверь не стала серьезным препятствием для воров. „Дверь открыли с помощью монтировки, - сказал Ханнес Тыугъяс, руководитель южного региона фирмы Kvatro kinnisvarahalduse OÜ. - Двери подвальных боксов сделаны из обычных плит ОСП (OSB), все 26 дверей взломали помощью монтировки, похитив все, что представляло хоть какую-то ценность“. Среди похищенных вещей значатся, например, электросамокат и инструменты, которые, несомненно, являются довольно ценными вещами.