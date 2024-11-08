08.11.2024, 10:29
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: тартуская команда выигрывает в захватывающем университетском дерби
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги состоится захватывающая встреча двух университетских команд: „Тартуский университет“ встретится на выезде с „ТалТех/Алексела“. Прямая трансляция матча начнется в 18:30 в спортзале ТалТеха и будет доступна подписчикам Delfi.
По итогам напряженной первой четверти команда „Тартуского университета“ вышла вперед со счетом 22:19. В середине второй четверти преимущество тартусцев увеличилось до 9 очков (31:22).
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