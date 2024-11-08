Баскетбол
08.11.2024, 10:29

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: тартуская команда выигрывает в захватывающем университетском дерби

 
Taltech / ALEXELA vs Utilitas Rapla 18.09.24
Taltech / ALEXELA vs Utilitas Rapla 18.09.24
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги состоится захватывающая встреча двух университетских команд: „Тартуский университет“ встретится на выезде с „ТалТех/Алексела“. Прямая трансляция матча начнется в 18:30 в спортзале ТалТеха и будет доступна подписчикам Delfi.

По итогам напряженной первой четверти команда „Тартуского университета“ вышла вперед со счетом 22:19. В середине второй четверти преимущество тартусцев увеличилось до 9 очков (31:22).

Через две с половиной минуты второй точный подряд бросок Райна Вейдемана вывел тартускую команду вперед со счетом 38:24. К свистку на перерыв гости вели уже со счетом 43:29. За первые 20 минут гости реализовали 6 из 9 трехочковых (66%), тогда как хозяева попали лишь 2 из 15 (13%).

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