ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: тартуская команда выигрывает в захватывающем университетском дерби

По итогам напряженной первой четверти команда „Тартуского университета“ вышла вперед со счетом 22:19. В середине второй четверти преимущество тартусцев увеличилось до 9 очков (31:22).

Через две с половиной минуты второй точный подряд бросок Райна Вейдемана вывел тартускую команду вперед со счетом 38:24. К свистку на перерыв гости вели уже со счетом 43:29. За первые 20 минут гости реализовали 6 из 9 трехочковых (66%), тогда как хозяева попали лишь 2 из 15 (13%).