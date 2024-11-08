ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: тартуская команда уверенно обыграла „ТалТех“ в университетском дерби, которое прошло при аншлаге
В пятницу, 8 ноября, в рамках Эстоно-Латвийской баскетбольной лиги прошла захватывающая встреча университетских команд. „Тартуский университет“ одержал уверенную победу на выезде, обыграв „ТалТех/Алексела“ со счётом 84:67. За матчем наблюдало — 1709 зрителей. Фотографии, видеообзор и матч в записи видят все подписчики Delfi.
В конце напряжённой первой четверти команда Тартуского университета вышла вперёд со счётом 22:19. Во второй четверти их преимущество стало ещё более ощутимым: к середине игрового отрезка тартуская команда лидировала уже на 9 очков (31:22), а через две с половиной минуты, после двух точных бросков Райна Вейдемана, гости увеличили разрыв до 14 очков — 38:24. На перерыв команды ушли при счёте 43:29 в пользу гостей, которые реализовали 6 из 9 трёхочковых попыток за первые 20 минут (66%), тогда как хозяева смогли забросить только 2 из 15 (13%).