09.11.2024, 11:12
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Бойцовское шоу The League с призовым фондом 10 000 евро и титульным поединком за пояс WBC Baltic
ФОТО: | Delfi Meedia
Сейчас на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ проходит зрелищное бойцовское шоу The League VII. Главным событием вечера станет турнир из восьми бойцов в весовой категории до 80 кг, а в одном из противостояний пройдет поединок за пояс WBC Baltic. Прямую трансляцию этого захватывающего события могут видеть все подписчики Delfi.
Главный приз турнира составляет 10 000 евро. Каждый победитель четвертьфинала получит право участия в еще более международном турнире в следующем году, где будет разыгран чемпионский титул The League и приз в размере 20 000 евро.
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