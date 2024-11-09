ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Бойцовский турнир The League с титульным боем и призом в 10 000 евро: Макеев вышел в финал, Роман Митяев нокаутировал молдаванина
В первом полуфинале турнира из восьми бойцов Сергей Макеев встретится с украинцем Голубевым, который победил Хендрика Темаса
Во втором полуфинале встретятся Руслан Митяев и Дмитрий Саламатин
Сейчас на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ проходит зрелищное бойцовское шоу The League VII. Главным событием вечера станет турнир из восьми бойцов в весовой категории до 80 кг, а в одном из противостояний пройдет поединок за пояс WBC Baltic. Прямую трансляцию этого захватывающего события могут видеть все подписчики Delfi.
Главный приз турнира из 8 бойцов составляет 10 000 евро. Каждый победитель четвертьфинала получит право участия в еще более международном турнире в следующем году, где будет разыгран чемпионский титул The League и приз в размере 20 000 евро.