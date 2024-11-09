18-летний Руслан Митяев – победитель бойцовского турнира The League и обладатель приза в 10 000 евро, литовец завоевал титул WBC Baltic

Сейчас на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ проходит зрелищное бойцовское шоу The League VII. Главным событием вечера станет турнир из восьми бойцов в весовой категории до 80 кг, а в одном из противостояний пройдет поединок за пояс WBC Baltic. Прямую трансляцию этого захватывающего события могут видеть все подписчики Delfi.