18-летний Руслан Митяев – победитель бойцовского турнира The League и обладатель приза в 10 000 евро, литовец завоевал титул WBC Baltic
В первом полуфинале турнира из восьми бойцов Сергей Макеев встретится с украинцем Голубевым, который победил Хендрика Темаса
Другая полуфинальная пара - Руслан Митяев и Дмитрий Саламатин, которые тренируются вместе каждый день.
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Сейчас на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ проходит зрелищное бойцовское шоу The League VII. Главным событием вечера станет турнир из восьми бойцов в весовой категории до 80 кг, а в одном из противостояний пройдет поединок за пояс WBC Baltic. Прямую трансляцию этого захватывающего события могут видеть все подписчики Delfi.
Главный приз турнира из 8 бойцов составляет 10 000 евро. Каждый победитель четвертьфинала получит право участия в еще более международном турнире в следующем году, где будет разыгран чемпионский титул The League и приз в размере 20 000 евро.