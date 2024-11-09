09.11.2024, 11:12
18-летний Руслан Митяев – победитель бойцовского турнира The League и обладатель приза в 10 000 евро, литовец завоевал титул WBC Baltic
ФОТО: | Delfi Meedia
На турнире The League VII, состоявшемся в субботу на таллиннской ледовой арене „Тондираба“, триумфатором главного поединка стал 18-летний Руслан Митяев. Литовский боец Мартинас Ясюнас увез домой чемпионский пояс WBC Baltic. Турнир также запомнился зрителям зрелищными и жесткими нокаутами: Сигрид Капанен отправила свою шведскую соперницу под кислородную маску, а Отт Реммер сам оказался в глубоком нокауте.
18-летний Руслан Митяев блестяще провел турнир The League VII, победив на всех этапах. В четвертьфинале он уверенно справился с англичанином Донни Смитом, а затем отправил в нокаут Дмитрия Саламатина в полуфинале. В финальном бою Митяев превзошел Сергея Макеева и покинул ринг с победным чеком на 10 000 евро.
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