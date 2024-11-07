ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Отбор на ЧЕ-2025: женская сборная Эстонии по баскетболу проигрывает Швеции с крупным счетом

Сборная Эстонии начала выступление в группе D отборочного турнира к чемпионату Европы 2025 года с двух поражений: год назад команда уступила Дании в гостях со счетом 53:81, а затем проиграла дома Великобритании — 45:83. Шведская сборная, напротив, стартовала успешно, одержав две победы: дома они обыграли Данию со счетом 76:69, а на выезде взяли верх над Великобританией — 64:62.