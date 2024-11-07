07.11.2024, 13:21
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Отбор на ЧЕ-2025: женская сборная Эстонии по баскетболу проигрывает Швеции с крупным счетом
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня женская сборная Эстонии по баскетболу продолжит борьбу в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года и встретится со сборной Швеции на домашней арене. Матч, который начнется в 19:00, пройдет в спортивном комплексе Nord в Таллинне и будет транслироваться в прямом эфире на Delfi TV для подписчиков Delfi.
Сборная Эстонии начала выступление в группе D отборочного турнира к чемпионату Европы 2025 года с двух поражений: год назад команда уступила Дании в гостях со счетом 53:81, а затем проиграла дома Великобритании — 45:83. Шведская сборная, напротив, стартовала успешно, одержав две победы: дома они обыграли Данию со счетом 76:69, а на выезде взяли верх над Великобританией — 64:62.
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