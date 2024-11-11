Студентка медфакультета ТУ: если нам не хватает врачей, почему университет не увеличит набор на специальность?

„Я пошла в медицину из-за интереса к науке. У меня в голове не укладывалось, как кому-то может быть интересно вообще что-либо другое, если ты не знаешь, как ты сам работаешь. Представление о профессии было такое - работа тяжелая. Я представляла, что пойду учиться на врача, и в моей жизни будет присутствовать только медицина, что это будет вся моя жизнь. И я никогда особо не имела ничего против этого. Я знаю, что есть много людей, которые хотели бы семью, но я никогда не видела себя в этом. Поэтому в моих представлениях было посвятить полностью всю себя только медицине“.