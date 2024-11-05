Правда ли, что американский телеканал показал результаты голосования за неделю до президентских выборов?

Не обошлось без подобных заявлений со стороны трампистов и в конце октября — после инцидента с эфиром WNEP, филиала телеканала ABC в Пенсильвании. Во время прямой трансляции „Формулы-1“ в бегущей строке в нижней части экрана появились, предположительно, результаты президентских выборов 2024 года, которые должны были состояться лишь через неделю после этого эфира. Согласно цифрам на экране, Харрис победила в Пенсильвании с результатом 52%, а Трамп набрал лишь 47% голосов жителей штата. Зрители „Формулы-1“ успели заснять эту трансляцию на видео и выложить свидетельство существования заготовленных результатов в соцсетях.Телеканал WNEP, чей логотип виден на бегущей строке, в самом деле транслировал этап „Формулы-1“ в Мексике 27 октября 2024 года и показал графику, посвящённую результатам президентских выборов. Однако, как позже подтвердили представители этого СМИ, его сотрудники тестировали оборудование в преддверии приближающегося дня голосования, а данные были выдуманы и не должны были попасть в эфир. Вечером того же дня WNEP опубликовал заявление, в котором извинился за допущенную ошибку: „Результаты тестирования для освещения предстоящих выборов 5 ноября появились на телеканале WNEP-TV во время трансляции Гран-при „Формулы-1“ по ошибке. Эти цифры не должны были быть на экране, это была ошибка WNEP. Это были случайным образом сгенерированные тесты, которые были разосланы СМИ, чтобы помочь им проверить, работает ли их оборудование в преддверии ночи выборов. Эти цифры не отражали реальное количество голосов. По закону Пенсильвании бюллетени, отправленные по почте, нельзя извлекать из конвертов до 07:00 в день выборов и нельзя подсчитывать голоса до закрытия избирательных участков в 20:00. WNEP сожалеет о допущенной ошибке и приносит извинения за возможную путаницу. Мы приняли меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем“.