Правда ли, что американский телеканал показал результаты голосования за неделю до президентских выборов?
В конце октября 2024 года в соцсетях распространился фрагмент телеэфира в Пенсильвании, в котором якобы были показаны результаты ещё несостоявшихся президентских выборов. Интернет-пользователи обвинили в подтасовке результатов кандидатку от демократов Камалу Харрис, которую, согласно вирусному видео, поддержат более половины избирателей. Мы проверили достоверность этой новости.
Сообщалось, что 30 октября, за неделю до президентских выборов 2024 года, телеканал WNEP, входящий в сеть ABC, во время прямой трансляции гонок „Формулы-1“ показал результаты голосования в Пенсильвании. Из появившейся внизу экрана плашки следовало, что в этом штате, который, по оценкам экспертов, станет решающим для избрания нового американского лидера, кандидатка от Демократической партии США Камала Харрис получила 52% голосов, а её соперник, республиканец Дональд Трамп — 47%. Многие англоязычные интернет-пользователи обвинили демократов в фальсификации выборов.В русскоязычном сегменте соцсетей эта новость тоже вызвала резонанс. Авторы Telegram-каналов, поделившихся скриншотом эфира, писали: „Хвалёная американская демократия: результаты выборов Трампа и Харрис предрешены“ или „Понятно, случайно кто-то выложил заранее подготовленный результат“. Некоторые пользователи также предположили, что режиссёр эфира специально показал итоги выборов, чтобы деморализовать сторонников Трампа. Суммарно подобные посты в Telegram на момент написания этого разбора набрали более 650 000 просмотров. Также новость появилась в некоторых российских СМИ и блогах. А пользователи соцсети „ВКонтакте“ утверждали, что американские морпехи даже арестовали сотрудника Демократической партии и руководителя телеканала WNEP, который создал графику, обвинив их в государственной измене, вмешательстве в выборы и намеренном распространении вражеской пропаганды.
Пенсильвания — важнейший „колеблющийся“ штат США, который стал ключевой ареной в борьбе за президентское кресло. С конца XX века его жители последовательно голосовали за демократов, но в 2016 году Трамп победил там с минимальным перевесом и в итоге стал президентом страны. В 2020 году в этом штате снова была ожесточённая гонка: с небольшим отрывом её выиграл Джо Байден — и тоже занял Белый дом. Как писал Bloomberg, штабы Харрис и Трампа сосредоточили наибольшее внимание и ресурсы именно на Пенсильвании. Кандидат от республиканцев уже несколько раз обвинял оппонентов в подготовке фальсификаций именно в этом штате.
Не обошлось без подобных заявлений со стороны трампистов и в конце октября — после инцидента с эфиром WNEP, филиала телеканала ABC в Пенсильвании. Во время прямой трансляции „Формулы-1“ в бегущей строке в нижней части экрана появились, предположительно, результаты президентских выборов 2024 года, которые должны были состояться лишь через неделю после этого эфира. Согласно цифрам на экране, Харрис победила в Пенсильвании с результатом 52%, а Трамп набрал лишь 47% голосов жителей штата. Зрители „Формулы-1“ успели заснять эту трансляцию на видео и выложить свидетельство существования заготовленных результатов в соцсетях.Телеканал WNEP, чей логотип виден на бегущей строке, в самом деле транслировал этап „Формулы-1“ в Мексике 27 октября 2024 года и показал графику, посвящённую результатам президентских выборов. Однако, как позже подтвердили представители этого СМИ, его сотрудники тестировали оборудование в преддверии приближающегося дня голосования, а данные были выдуманы и не должны были попасть в эфир. Вечером того же дня WNEP опубликовал заявление, в котором извинился за допущенную ошибку: „Результаты тестирования для освещения предстоящих выборов 5 ноября появились на телеканале WNEP-TV во время трансляции Гран-при „Формулы-1“ по ошибке. Эти цифры не должны были быть на экране, это была ошибка WNEP. Это были случайным образом сгенерированные тесты, которые были разосланы СМИ, чтобы помочь им проверить, работает ли их оборудование в преддверии ночи выборов. Эти цифры не отражали реальное количество голосов. По закону Пенсильвании бюллетени, отправленные по почте, нельзя извлекать из конвертов до 07:00 в день выборов и нельзя подсчитывать голоса до закрытия избирательных участков в 20:00. WNEP сожалеет о допущенной ошибке и приносит извинения за возможную путаницу. Мы приняли меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем“.
Впрочем, это заявление не помешало интернет-пользователям распространять теории заговора о заготовленных фальсификациях. Три дня спустя пользователь соцсети Х с ником Boca Vista написал: „Дорогой АВС, объясни это! Откуда вы знаете результаты выборов в Пенсильвании до самих выборов? Откуда вы знаете точное количество голосов? Вы ведь знаете, что вас посадят в тюрьму за обман, как только Трамп победит?“ В этот же день новость появилась и в Рунете. Telegram-канал „Новости со всего света“ опубликовал краткий пересказ статьи британского таблоида Daily Mail, которое одним из первых сообщило об ошибке американского телеканала. А на следующий день канал „Zлой пруф“ (230 000 просмотров) уже прямо заявил о подтасовке: „Понятно, случайно кто-то выложил заранее подготовленный результат“.
Авторов подобных умозаключений не смутило, что, помимо количества голосов за Харрис и Трампа, в ролике были показаны и „результаты“ предстоящих выборов в Конгресс США, которые также запланированы на 5 ноября. Действующий сенатор от Пенсильвании, демократ Боб Кейси и его соперник от Республиканской партии Дэйв Маккормик, согласно вирусному видео, получили 53% и 45% соответственно. При этом именно Маккормик, несмотря на меньшую поддержку избирателей, был объявлен победителем гонки (напротив его имени стоит галочка, аналогичная отметке напротив фамилии Харрис). Эта деталь также указывает на то, что цифры были сгенерированы случайным образом и вряд ли предназначались для предсказания исхода или были попыткой повлиять на мнение избирателей.
Таким образом, хотя вирусное видео и скриншот из него подлинные, большинство распространивших их интернет-пользователей умолчали о заявлении WNEP-TV. В нем представители телеканала уточнили: результаты выборов из бегущей строки были сгенерированы случайным образом для того, чтобы протестировать оборудование в преддверии ночи после выборов, и попали в эфир случайно — в ходе проверки готовности СМИ к тому эфиру. Как бы там ни было на самом деле, упущение этой детали лишает читателей важного контекста и укрепляет нарратив о манипуляциях, за которыми якобы стоит Демократическая партия США.
Итог: Вырвано из контекста