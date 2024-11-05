ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ обыграл „Вентспилс“ в овертайме

Во вторник, 5 ноября, в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги команда „Авис Утилитас“ из Рапла одержала трудную победу над латвийским клубом „Вентспилс“ в домашнем матче. Игра завершилась с минимальным преимуществом для хозяев — 110:104, при этом победу удалось оформить в овертайме. Матч в записи и видеообзор матча могут видеть все подписчики Delfi.