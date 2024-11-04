Новый портал для покупки и продажи автомобилей выходит на рынок

Новый портал открыли Андо Раху и Раймо Алакюла, имеющие 20-летний опыт работы в автомобильной отрасли и движимые общим стремлением прекратить монополию на рынке продажи автомобилей и высокие цены на размещение объявлений о продаже машин.

Андо Раху объяснил, что идея создания Autoportaal возникла в условиях рыночной монополии и чрезмерно высоких цен для пользователей.

„Никаких новых разработок не велось, и желание их проводить отсутствовало. Нам казалось, что в современном мире процесс покупки и продажи автомобилей не должен быть таким сложным и дорогим. Наша цель — сделать продажу, покупку и аренду автомобилей максимально простой и быстрой. Мы хотим предложить покупателям как можно больший выбор автомобилей, включая новые, подержанные и автомобили в аренду, а также услуги с дополнительной ценностью“, — сказал Раху.

Особенность портала — предложения по лизингу

Autoportaal является единственной платформой для покупки и продажи автомобилей в Эстонии, где можно искать автомобиль по ежемесячному платежу лизинга. По запросу поисковая система портала показывает автомобили с расчётом по ежемесячному платежу за кредит, лизинг или аренды.

Установив желаемый размер месячного платежа, пользователь может увидеть, какие автомобили доступны за эту сумму. Таким образом, можно выбрать, например, подержанный автомобиль с лучшей комплектацией или совершенно новый автомобиль с той же ежемесячной платой. Платеж может быть рассчитан для лизинга, автокредита или аренды, что отличает Autoportaal.ee от доминирующей на рынке платформы и других более мелких конкурентов.

Предложения по лизингу и кредиту на Autoportaal разрабатываются в сотрудничестве с эстонским банком Coop Pank. Руководитель лизингового отдела Coop Pank Мартин Ильвес отметил, что в прошлом году лизинг использовался для финансирования 66% всех новых автомобилей, купленных в Эстонии.