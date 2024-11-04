Новый портал для покупки и продажи автомобилей выходит на рынок(3)
Запущена новая платформа для покупки и продажи автомобилей Autoportaal, цель которой — изменить существующую рыночную ситуацию и предложить пользователям более удобный сервис. Благодаря сотрудничеству с Coop Pank Autoportaal стал единственным местом в Эстонии, где можно найти как новые, так и подержанные автомобили для покупки, лизинга или аренды, ориентируясь на ежемесячный платёж.
Новый портал открыли Андо Раху и Раймо Алакюла, имеющие 20-летний опыт работы в автомобильной отрасли и движимые общим стремлением прекратить монополию на рынке продажи автомобилей и высокие цены на размещение объявлений о продаже машин.
Андо Раху объяснил, что идея создания Autoportaal возникла в условиях рыночной монополии и чрезмерно высоких цен для пользователей.
„Никаких новых разработок не велось, и желание их проводить отсутствовало. Нам казалось, что в современном мире процесс покупки и продажи автомобилей не должен быть таким сложным и дорогим. Наша цель — сделать продажу, покупку и аренду автомобилей максимально простой и быстрой. Мы хотим предложить покупателям как можно больший выбор автомобилей, включая новые, подержанные и автомобили в аренду, а также услуги с дополнительной ценностью“, — сказал Раху.
Особенность портала — предложения по лизингу
Autoportaal является единственной платформой для покупки и продажи автомобилей в Эстонии, где можно искать автомобиль по ежемесячному платежу лизинга. По запросу поисковая система портала показывает автомобили с расчётом по ежемесячному платежу за кредит, лизинг или аренды.
Установив желаемый размер месячного платежа, пользователь может увидеть, какие автомобили доступны за эту сумму. Таким образом, можно выбрать, например, подержанный автомобиль с лучшей комплектацией или совершенно новый автомобиль с той же ежемесячной платой. Платеж может быть рассчитан для лизинга, автокредита или аренды, что отличает Autoportaal.ee от доминирующей на рынке платформы и других более мелких конкурентов.
Предложения по лизингу и кредиту на Autoportaal разрабатываются в сотрудничестве с эстонским банком Coop Pank. Руководитель лизингового отдела Coop Pank Мартин Ильвес отметил, что в прошлом году лизинг использовался для финансирования 66% всех новых автомобилей, купленных в Эстонии.
„Если автомобиль стоит 10 000 евро или больше, то, как правило, в Эстонии предпочитают лизинг. Если цена ниже, то выбирают автокредит. В зависимости от возраста автомобиля можно сказать, что в лизинг берут машины не старше 10 лет, но возможен и лизинг для автомобилей до 15 лет“, — пояснил Ильвес.
Он добавил, что Autoportaal — это новинка с большим потенциалом для изменения рынка. „Широкий выбор новых и подержанных автомобилей вместе с различными финансовыми предложениями — кредит, лизинг и аренда — делает портал уникальным и удобным для клиентов“, — сказал Ильвес.
На данный момент на сайте Autoportaal.ee размещено около 4000 объявлений как от частных лиц, так и от автодилеров. В отличие от других аналогичных платформ, на Autoportaal можно не только покупать и продавать новые и подержанные автомобили, но и арендовать их.
Размещение объявлений бесплатно до конца 2024 года. Портал стремится к постоянному росту и ставит перед собой цель стать крупнейшей платформой для покупки, продажи и аренды автомобилей.
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