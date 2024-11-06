Руфат Керимли: „Продажи – это игра!“

– Ну, Эстония наша – понятно, тут очень скромная аудитория, которая боится очень близких контактов. В Финляндии я обучал не финнов, а сотрудников, переехавших туда из стран СНГ. В Латвии тоже клиенты были смешанными – латыши вместе с русскоязычным местным населением, как и у нас, то есть, по сути, было то же самое, что и в Эстонии. В Чехии – тоже очень скромная аудитория, похожая на ту, что в Эстонии. В Швеции я обучал и консультировал восточных людей, а сами шведы, как и все скандинавы, ведут себя очень скромно и аккуратно.

– А в этих девяти странах, где вы обучаете людей, насколько отличается культура продаж?

– Там очень интересный рынок, продавцы из разных стран, и можно изучить бэкграунд разных культур продаж.

В прошлом году, например, меня пригласили в Эмираты, куда я полетел. Мне очень понравилось, и я надеюсь продолжить там работать.

После стали меня приглашать то туда, то сюда – и в Азербайджане, и в Эстонии. На сегодняшний день я обучаю сотрудников фирм в девяти странах.

А дальше разные предприятия начали спрашивать у меня совета – они видели, как я закрываю сделки, ведь я был одним из лучших в своей команде. Я стал давать им советы, и они сработали! И после этого стали поступать запросы – чтобы я пришел и обучил сотрудников той или иной фирмы правильно и эффективно продавать. И я подумал: „Почему бы не попробовать?“

– Да, предлагал услуги интернета и телевидения. Это очень хорошо оплачивали – я получал процент от продаж. И сейчас у меня точно такая же команда стоит в торговых центрах, мы предлагаем услуги интернета и телевидения, плюс скоро добавится новый продукт – страховка.

Потом потихоньку полностью перешел в продажи, стал больше зарабатывать, мне стало комфортно жить.

Свой путь в продажах я начал в 2014 году. Начал с того, что стал продавать продукт Starman в торговых центрах и ходил по квартирам. Еще будучи начальником отдела логистики одной из фирм в порту Мууга, я решил попробовать. И за четыре дня заработал больше, чем за месяц работы в порту. Тогда я задумался, тем ли я занимаюсь?

– Я того успеха, которого бы хотел, еще не добился. По моим подсчетам, я добился только 7% от того успеха, который планирую.

Поэтому – да, наш клиент довольно закрытый, но к нему все же можно найти подход. И я понял: если человек научится продавать в Эстонии, он сможет продавать везде! У нас – самый сложный клиент. И эстонская школа продаж – самая лучшая. Если человек умеет продавать, он добьется успеха в любой сфере. Любой!

Но ни в коем случае нельзя на наших клиентов давить – как это можно было бы, допустим, в Америке. Там можно поагрессивней продавать, и людям нравится некий элемент шоу. Там все улыбаются, все такие позитивные…

Все говорят: эстонцы – закрытые! Нет. Просто эстонцы сначала ставят перед собой высокую стену, они так просто лишь бы кого к себе не подпускают. Но когда ты заручишься его доверием, он может тебя встречать с распростертыми объятиями.

Но при этом люди остаются людьми, и если ты человеку понравишься, человек начнет тебе доверять, то он начнет к тебе прислушиваться, спрашивать совета…

– Эстонский клиент не любит агрессивные виды продаж и не любит, когда на него давят. Он любит все решать головой. На эмоциях он принимает решения крайне редко. Даже русскоязычные жители Эстонии.

– Какие особенности – у эстонского клиента? Какой к нему может быть подход?

Так что темперамент во многих странах – разный. Во-первых, страна диктует свои правила, во‑вторых, у продавцов – тоже разный подход. Многое также зависит от того, приезжие они или местные, очень много нюансов и факторов. И когда я еду обучать сотрудников той или иной фирмы, я сначала делаю аудит по продажам и изучаю специфику фирмы, специфику страны, специфику сферы.

А в Эмиратах я получил самый запоминающийся опыт – там очень большая конкуренция.

В Азербайджане – то же самое, что и в России, плюс там в последнее время стали встречать клиента по одежке и делать о нем выводы сразу, как только видят его. Это – старые базовые ошибки.

В России под клиента иногда очень сильно „подкладывались“ – это тоже некрасиво.

Интересно было в Украине, России, Азербайджане, Эмиратах. В Украине много гостеприимных людей, но там порой – слишком неформальное общение. То есть порой там продавцы, общаясь с клиентом, забывают о рамках приличия.

Для меня продажи – сфера, где дела могут при неправильном подходе идти плохо, что сопровождается большим стрессом, но при помощи знаний можно улучшить ситуацию, и тогда это – лучшая сфера, где можно работать. Независимо от того, есть ли у вас образование или опыт. Главное – научиться продавать!

Многие, насмотревшись фильма „Волк с Уолл-стрит“, подумали, что так и должна выглядеть изнанка сферы продаж – агрессивный подход, пагубные привычки, алкоголь, курение, запрещенные вещества. Человек может просто скатиться – от стресса. Это все очень плохо влияет на здоровье.

Так что да, базовые ошибки наших предпринимателей – стереотипы и неправильные убеждения. И изучение неправильной литературы, следование неправильным советам так называемых „экспертов“.

Основной навык продавцов – умение договариваться и находить подход к каждому человеку. Эти умения потом можно применить во всех сферах своей жизни.

Но на самом деле сфера продаж – верх пищевой цепи. Потому что продавец может договориться и с врачом, и с полицейским, и с пожарным! Он найдет себе применение и в бизнесе, и в любой деловой сфере. Потому что именно продавцы приносят основной доход.

Ведь многие идут в продавцы от безысходности. Конечно, лучше быть врачом, чем продавцом! Престижнее…

– Стереотипы. Продавцам кажется, что у них не купят. Или: если клиент захочет, он купит сам. Это – самая большая ошибка! Стереотипы, внутренние убеждения типа „У меня не получится!“, „А кто что скажет?“…

Но и я постоянно совершенствуюсь, потому что никто не может узнать все нюансы продаж до конца.

И благодаря этому уникальному и обширному опыту мне так легко разбираться в причинах падения продаж разных фирм – я смотрю со стороны и вижу те ошибки, которые они сами не увидят никогда.

– В агентстве по продажам. То есть всему на практике учился, меня теории никто не учил. Да, были теоретические тренинги, но в основном все навыки и опыт я получил на практике.

– „Продавать может каждый!“ – так называется ваша книга. То есть даже я, прочтя вашу книгу, могу пойти и кому-то что-то продать?

– Да. Но если человек после прочтения моей книги мне скажет: „Руфат, я не могу продавать и не буду продавать“, я отвечу: „Вы правы“. Я не смогу его переубедить.

Да, я могу потратить силы и путем вопросов по методу Сократа подвести его, как это делают психологи, к тому, чтобы он сам начал предполагать и себе внушать, что он справится…

Но иногда, если работник все время ноет, что он не может и у него не получится, владельцу фирмы проще не тратить на него свои ресурсы, а нанять другого, уверенного в себе и мотивированного сотрудника.

Так что, когда ко мне приходят, я всегда руководствуюсь законами андрагогики: я вам всю информацию дам, с удовольствием помогу, но, если вы ничего не будете делать, чуда не произойдет.

Продажи – это не про то, что человек сейчас прочтет книгу, и у него все пойдет. Он должен раз сто ошибиться – тогда пойдет.

К сожалению, я не нашел универсального легкого пути для всех. Мне продавать было довольно легко, потому что у меня есть определенные врожденные качества – мне легче заводить знакомства. Но это тоже было плохо, потому что, когда у тебя все очень хорошо идет, в какой-то момент ты можешь расслабиться. Это бывает и в бизнесе, и в любой сфере – человек начинает думать, что он уже все умеет, и начинает почивать на лаврах.

И я тоже в какой-то момент расслабился и пришел к рутине продаж. У меня прекратились сногсшибательные результаты. И почти выгорание уже было.

– Как вы с этим справлялись?

– Мне друг помог. Он мне дал совет, и я сто дней подряд занимался спортом. То есть клин клином вышиб (улыбается). Сфокусировался на другой сфере, на саморазвитии – и это помогло.