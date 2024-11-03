ФОТО | ЧЭ по футболу: „Левадия“ одержал победу в таллиннском дерби, обыграв „Флору“ в голевой перестрелке

На столичной „А. Ле Кок Арене“ всего через семь минут после начала первого тайма главный судья Расмус Маалинн был вынужден приостановить матч почти на восемь минут из-за дыма от пиротехники, запущенной фанатами обеих команд. Когда игра возобновилась, шансы на голы у обеих команд были минимальны: влажное поле влияло на игру, и передачи игроков часто застревали в лужах.

В конце первого тайма игра стала более динамичной. На шестой минуте добавленного времени „Левадия“ открыла счёт, когда Ричи Мусаба, оставленный без присмотра, отправил мяч в пустые ворота. Однако команды ушли на перерыв при равном счёте, поскольку на девятой минуте добавленного времени Данил Кураксин великолепным дальним ударом поразил „девятку“, восстановив равновесие в счете.

После перерыва „Левадия“ вышла на поле с новой мотивацией и на 50-й минуте вновь вышла вперёд: Брент Леписту головой замкнул подачу с углового. Спустя 15 минут болельщики „Левадии“ снова смогли порадоваться забитому голу. Героем этого эпизода стал Ярвелайд, который великолепным ударом с 20 метров удвоил преимущество новоиспечённого чемпиона Эстонии.

„Флора“ не сдалась и на 83-й минуте вновь создала напряжённую ситуацию, когда после великолепной комбинации Михаил Колобов сравнял счёт. Однако зрители не стали свидетелями чудесного камбэка. На 89-й минуте Мамаду Мустафа Ба вышел один на один с Грюнвальдом и, уверенно завершив момент, установил окончательный счёт встречи.

Таллинская „Левадия“ набрала 87 очков после 35 матчей, досрочно обеспечив себе чемпионство. На втором месте расположился „Нымме Калю“ с 69 очками, в то время как „Пайде“ делит третью строчку с тем же количеством очков. Таллинская „Флора“ опустилась на четвёртое место, имея 67 очков.