Платное бесплатное. Родителям теперь придется платить за лечение зубов своего ребенка?

По словам Тийи Зейго, 16 сентября Касса здоровья в письменной форме проинформировала своих договорных партнеров о необходимости планирования медицинских услуг в рамках договорного бюджета.

„За последние три года Касса здоровья добавила к договорам о финансировании лечения еще 30 миллионов евро, чтобы покрыть расходы на детскую стоматологию и ортодонтию. Однако из-за недостаточного финансирования бюджета необходимо учитывать, что перед Кассой стоит все более сложная задача по обеспечению медицинских услуг, – объясняет Тийа Зейго. – Следуя соглашению о финансировании лечения, договорные партнеры Кассы ранее имели возможность запросить дополнительное финансирование на стоматологическую помощь детям (на основании дополнительного соглашения об оказании услуги). Но в данный момент Касса здоровья больше не может предоставить его в этой форме. Если в предыдущие годы Касса легко выделяла клиникам дополнительные деньги, то в этом году из-за недостаточного бюджета это просто невозможно“.

Однако Тийа Зейго , доверенный врач Кассы здоровья, сообщила, что на сегодняшний день (по состоянию на 9 октября) 19 учреждений полностью использовали весь объем средств по договору.

„За два года этот объем увеличился более чем на 46%. Средний процент выполнения договоров составляет 75%, – приводит данные Тяхнас. – Деньги на лечение детей закончились в десяти клиниках“.

По словам главы отдела партнерских отношений Кассы здоровья Марко Тяхнаса , в этом году на стоматологические услуги детям было выделено больше 49 млн евро.

„В регистратуре мне сказали, что в то же утро Касса здоровья объявила, что деньги на детскую стоматологию в этом году закончились, и снова бесплатно все будет только с нового года“, – сообщила Мария редакции „Актуальной камеры“.

Как передает ERR, в конце сентября Мария повела своего ребенка к стоматологу, но в клинике ее ждал сюрприз: хотя лечение зубов детей в Эстонии бесплатное, ей сообщили, что на этот раз за услугу придется заплатить.

„Кроме того, мы напомнили клиникам о возможности выставления счетов за лечение с коэффициентом 0,7 для оплаты услуг, превышающих сумму согласованного договора“, – говорит Зейго.

Врач добавляет: „У Кассы здоровья – 322 договорных партнера по стоматологической помощи детям по всей Эстонии, из них 19 лечебных учреждений на сегодняшний день использовали всю сумму на 100% от полного объема договора. Однако 14 из этих медучреждений продолжают оказывать услуги с предложенным Больничной кассой коэффициентом сверхурочной работы 0,7. Таким образом, 317 из 322 договорных партнеров по детской стоматологии работают в обычном режиме, предлагают полный спектр услуг, и для пациента ничего не меняется. Насколько известно, 5 лечебных учреждений временно прекратили оказание стоматологических услуг детям или предлагают платное лечение“.

По словам Зейго, Касса здоровья ищет способы обеспечить регулярное обслуживание всех договорных партнеров: „Сейчас как одно из решений мы рассматриваем перенаправление контрактных объемов. Это значит, что в октябре Касса пересмотрит объемы финансирования договоров на стоматологическую помощь и, если возможно, увеличит договоры тех учреждений, где объемы уже использованы“.

Деньги не могли закончиться внезапно

Как сообщал ЕRR, член правления предоставляющего стоматологические услуги медучреждения Haldja Hambar Мадис Тафенау в сентябре обнаружил, что средства, выделяемые на стоматологию, заканчиваются.

„Мы можем обслужить примерно 9000 детей, общая сумма составляет около одного миллиона евро, – пояснил Тафенау. – В сентябре я обнаружил, что средства заканчиваются. Так как очереди у нас до конца года, нам пришлось притормозить“.

Доверенный врач Кассы здоровья Тийа Зейго уверяет, что деньги никак не могут закончиться внезапно.

„Деньги на лечение не могут закончиться в клинике неожиданно, поскольку лечебное учреждение обязано планировать прием и лечебные работы в объеме, согласованном в финансовом приложении к договору, – подчеркивает она. – При записи на прием поставщик услуг должен быть уверен в наличии необходимых финансовых ресурсов для оказания услуг. Клиника обязана проинформировать пациента о финансировании услуги и примерной стоимости еще до оказания услуги. Поэтому родитель должен иметь эту информацию до посещения учреждения“.

Специалист добавляет: „Касса здоровья вносит и свой вклад в профилактику заболеваний полости рта, и в сотрудничестве с Suukool делится советами по здоровью полости рта: например, на занятиях Suukool, проводимых в учебных заведениях в рамках специальной программы, дети совершенствуют свои навыки ухода за полостью рта“.

Однако, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как и Мария, при записи ребенка к зубному врачу отныне следует уточнять, оказывают ли в клинике по-прежнему услуги бесплатного лечения зубов или нет. Ведь в 19 учреждениях, как сообщили в Кассе здоровья, деньги закончились, и в некоторых стоматологических клиниках в Эстонии лечение зубов детей теперь может быть платным.

Наша справка Детская ортодонтия Касса Здоровья финансирует и ортодонтические услуги для детей (например, брекеты), но только в определенных случаях. Дети имеют право на бесплатные брекеты при следующих диагнозах: Прогнатный прикус с сагитальной расщелиной 9 мм и больше. Нижняя челюсть находится в выдвинутом положении относительно верхней (прогенный прикус). Контакт первых зубов отсутствует, и соприкасаются лишь задние моляры (откытый прикус, когда в контакте только моляры). Если вовремя не прорезался передний резец или глазной зуб. Если не сформировался резец, глазной зуб или больше одного постоянного зуба на одной из сторон верхней либо нижней челюсти. Расщепление губы или неба или другие врожденные аномалии челюстно-лицевой системы. Аномалии прикуса средней либо высокой тяжести при наличии синдрома обструктивного апноэ (обструктивное нарушение дыхания во сне), при котором удаление аденоидов и нёбных миндалин, а также CPAP-терапия (от англ. CPAP – Continuous Positive Airway Pressure – постоянное положительное давление воздуха) оказались неэффективными. Глубокий травматический прикус, при котором нижние резцы находятся в прямом контакте со слизистой нёба. Перекрёстный прикус боковых зубов у трёх и более пар зубов на одной из сторон челюсти, при котором существенно нарушается симметрия лица, а также рост и развитие челюстей. В остальных случаях Касса здоровья не оплачивает услуги ортодонтии. Важно помнить, что для покрытия расходов учреждение должно иметь договор с Кассой здоровья на оказание ортодонтических услуг, иначе счета не будут оплачены. Для доступа к услуге необходимо учитывать, что время ожидания может быть дольше обычного.

Комментарий Неэме Райдвере, представитель Министерства социальных дел Касательно этой темы хочу отметить, что, к сожалению, с законодательной стороны нам пришлось отозвать законопроект о налогообложении сладких напитков. Однако необходимость в этом сохраняется, и в будущем это будет способствовать более здоровому образу жизни людей. В Эстонии детей все чаще беспокоит кариес и зубной налет – последствия недостаточной гигиены полости рта. Налог на подслащенные напитки также был бы символическим и несущим какое-то послание. В нынешних обстоятельствах родители должны взять на себя больше ответственности в обучении здоровому поведению и личным примером побуждать детей правильно заботиться о здоровье полости рта. Одного лишь соблюдения гигиены недостаточно, важны также правильные пищевые привычки: для утоления жажды пить только воду, между приемами пищи делать трехчасовой перерыв, а также есть разнообразную и здоровую пищу.

Вопрос-ответ В связи со сложившейся ситуацией у жителей Эстонии возникают вопросы. На вопросы от читателей „МК-Эстонии“ отвечает доверенный врач Кассы здоровья Тийа Зейго. 1. „Моя дочь записана на лазерную пластику уздечки языка в Таллиннскую зубную поликлинику на конец октября. Насколько я знаю, эта операция стоит очень дорого. До последних событий я была уверена, что эту операцию для детей оплачивает государство, но теперь я засомневалась. Не может ли получиться так, что после процедуры мне выставят баснословный счет?“ Мария (37) Тийа Зейго: „Любая клиника обязана проинформировать пациента о финансировании услуг и приблизительной стоимости еще перед оказанием услуги. Поэтому у родителя должна быть эта информация еще до посещения стоматологической клиники. Для вашей читательницы Касса здоровья сделала запрос по телефону в Таллиннскую стоматологическую клинику, и я подтверждаю, что ей ничего не придется платить. Эту операцию по лазерной пластике уздечки оплатит Касса здоровья. Но на будущее я советую каждому родителю самостоятельно проверять эту информацию в лечебном учреждении и при возникновении вопросов обязательно напрямую обращаться к поставщику услуг“. 2. „По медицинским показаниям моему сыну назначили установку брекетов на верхние зубы. Хоть врач и заверил, что для нас это будет бесплатно, за счет Кассы здоровья, я переживаю, не изменилось ли что-то в системе? Ведь мы посещали доктора в августе, а сейчас октябрь…“ Ольга (42) Тийа Зейго: „Нет, с лета ничего не поменялось. Касса оплачивает ортодонтические услуги для детей (в том числе брекеты), но только в определенных случаях. Это делают, если у ребенка присутствует один из перечисленных диагнозов, указанных на страничке Кассы здоровья. Поэтому, если ваш врач установил один из этих диагнозов, волноваться не стоит. Вам ничего не придется платить. Также при записи на прием ваш поставщик услуг должен быть уверен в наличии необходимых финансовых ресурсов для оказания услуг“.

Дети стали чаще ходить к врачу В первой половине 2024 года зубных врачей посетило более 120 500 детей, что составляет почти 44% всех детей до 19 лет. Касса здоровья профинансировала их лечение на сумму около 31 миллиона евро. Самыми активными оказались дети из Сааремаа, где почти половина несовершеннолетних уже побывала у стоматолога. В Вырумаа, Тартумаа, Пярнумаа и Харьюмаа стоматологов посетило более 45% детей. Реже всего к зубному ходили дети в Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Рапламаа. Чаще всего стоматологов посещали дети в возрасте 7–8 лет, реже всего – 13–15 лет. Доверенный врач Кассы здоровья Тийа Зейго отмечает, что, сравнивая данные первых двух кварталов последних трех лет, можно заметить постоянный рост количества детей, обращающихся за стоматологической помощью, и рост потребления стоматологических услуг. Но, к сожалению, все чаще зубным врачам приходится бороться с последствиями заболеваний, потому что дети приходят к на прием слишком поздно. В первом полугодии 2024 года у 59% детей, обратившихся к стоматологу, был диагностирован кариес, у 29% – зубной налет. „Родители не умеют или не хотят правильно оценивать чрезмерное содержание подсластителей, скрывающихся в готовых продуктах и напитках, и их опасность для здоровья ребенка. Они слишком легко соглашаются с просьбами детей купить им то или это и выбирают более удобные решения ради спокойствия в доме, не задумываясь о вреде для здоровья ребенка, – подчеркивает Зейго. – Поэтому важно следить за тем, чтобы вместо сладких напитков дети пили воду, а вместо сладостей ели полезные продукты. Помните: между приемами пищи важно делать хотя бы трехчасовой перерыв!“ Учитывая частоту случаев диагностики зубного налета, гигиена полости рта у многих детей, независимо от возраста, оставляет желать лучшего. По данным Кассы здоровья, у 75% детей в возрасте до 4 лет, посетивших стоматолога в первом полугодии, был кариес, а у 19% – зубной налет. „Хроническое воспаление десен было обнаружено во рту даже 4-летних детей, хотя в этом возрасте родители должны еще сами чистить зубы своего ребенка, – подчеркивает специалист. – Родители должны сами чистить детям зубы и проверять качество очистки хотя бы до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу“. Чтобы обеспечить детям лучшее здоровье полости рта, родители должны взять на себя ответственность за формирование здоровых привычек и личным примером поощрять детей должным образом заботиться о состоянии своих зубов. „Обязательно следует избегать ситуации, когда ребенок впервые приходит к стоматологу, только когда в зубе уже появилась дырка или зуб болит. Хорошо, если ребенок сможет в первый раз посетить зубного врача уже в возрасте до 3 лет, когда во рту прорезались все молочные зубы. Важно отводить ребенка к стоматологу хотя бы раз в год“, – советует Зейго.