Платное бесплатное. Родителям теперь придется платить за лечение зубов своего ребенка?
В сентябре произошел неприятный случай: мать привела своего ребенка к зубному врачу, но несмотря на то, что стоматологическое лечение детей в нашей стране бесплатное, в клинике маме сообщили, что в этот раз заплатить придется. Выяснилось, что в некоторых клиниках закончились деньги, выделяемые на детское стоматологическое лечение. Почему такая ситуация произошла в принципе и к чему готовиться родителям в будущем, узнавала „МК-Эстония“.
Как передает ERR, в конце сентября Мария повела своего ребенка к стоматологу, но в клинике ее ждал сюрприз: хотя лечение зубов детей в Эстонии бесплатное, ей сообщили, что на этот раз за услугу придется заплатить.
„В регистратуре мне сказали, что в то же утро Касса здоровья объявила, что деньги на детскую стоматологию в этом году закончились, и снова бесплатно все будет только с нового года“, – сообщила Мария редакции „Актуальной камеры“.
Почему так произошло?
По словам главы отдела партнерских отношений Кассы здоровья Марко Тяхнаса, в этом году на стоматологические услуги детям было выделено больше 49 млн евро.
„За два года этот объем увеличился более чем на 46%. Средний процент выполнения договоров составляет 75%, – приводит данные Тяхнас. – Деньги на лечение детей закончились в десяти клиниках“.
Однако Тийа Зейго, доверенный врач Кассы здоровья, сообщила, что на сегодняшний день (по состоянию на 9 октября) 19 учреждений полностью использовали весь объем средств по договору.
„За последние три года Касса здоровья добавила к договорам о финансировании лечения еще 30 миллионов евро, чтобы покрыть расходы на детскую стоматологию и ортодонтию. Однако из-за недостаточного финансирования бюджета необходимо учитывать, что перед Кассой стоит все более сложная задача по обеспечению медицинских услуг, – объясняет Тийа Зейго. – Следуя соглашению о финансировании лечения, договорные партнеры Кассы ранее имели возможность запросить дополнительное финансирование на стоматологическую помощь детям (на основании дополнительного соглашения об оказании услуги). Но в данный момент Касса здоровья больше не может предоставить его в этой форме. Если в предыдущие годы Касса легко выделяла клиникам дополнительные деньги, то в этом году из-за недостаточного бюджета это просто невозможно“.
Есть ли решение?
По словам Тийи Зейго, 16 сентября Касса здоровья в письменной форме проинформировала своих договорных партнеров о необходимости планирования медицинских услуг в рамках договорного бюджета.
„Кроме того, мы напомнили клиникам о возможности выставления счетов за лечение с коэффициентом 0,7 для оплаты услуг, превышающих сумму согласованного договора“, – говорит Зейго.
Врач добавляет: „У Кассы здоровья – 322 договорных партнера по стоматологической помощи детям по всей Эстонии, из них 19 лечебных учреждений на сегодняшний день использовали всю сумму на 100% от полного объема договора. Однако 14 из этих медучреждений продолжают оказывать услуги с предложенным Больничной кассой коэффициентом сверхурочной работы 0,7. Таким образом, 317 из 322 договорных партнеров по детской стоматологии работают в обычном режиме, предлагают полный спектр услуг, и для пациента ничего не меняется. Насколько известно, 5 лечебных учреждений временно прекратили оказание стоматологических услуг детям или предлагают платное лечение“.
По словам Зейго, Касса здоровья ищет способы обеспечить регулярное обслуживание всех договорных партнеров: „Сейчас как одно из решений мы рассматриваем перенаправление контрактных объемов. Это значит, что в октябре Касса пересмотрит объемы финансирования договоров на стоматологическую помощь и, если возможно, увеличит договоры тех учреждений, где объемы уже использованы“.
Деньги не могли закончиться внезапно
Как сообщал ЕRR, член правления предоставляющего стоматологические услуги медучреждения Haldja Hambar Мадис Тафенау в сентябре обнаружил, что средства, выделяемые на стоматологию, заканчиваются.
„Мы можем обслужить примерно 9000 детей, общая сумма составляет около одного миллиона евро, – пояснил Тафенау. – В сентябре я обнаружил, что средства заканчиваются. Так как очереди у нас до конца года, нам пришлось притормозить“.
Доверенный врач Кассы здоровья Тийа Зейго уверяет, что деньги никак не могут закончиться внезапно.
„Деньги на лечение не могут закончиться в клинике неожиданно, поскольку лечебное учреждение обязано планировать прием и лечебные работы в объеме, согласованном в финансовом приложении к договору, – подчеркивает она. – При записи на прием поставщик услуг должен быть уверен в наличии необходимых финансовых ресурсов для оказания услуг. Клиника обязана проинформировать пациента о финансировании услуги и примерной стоимости еще до оказания услуги. Поэтому родитель должен иметь эту информацию до посещения учреждения“.
Специалист добавляет: „Касса здоровья вносит и свой вклад в профилактику заболеваний полости рта, и в сотрудничестве с Suukool делится советами по здоровью полости рта: например, на занятиях Suukool, проводимых в учебных заведениях в рамках специальной программы, дети совершенствуют свои навыки ухода за полостью рта“.
Однако, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как и Мария, при записи ребенка к зубному врачу отныне следует уточнять, оказывают ли в клинике по-прежнему услуги бесплатного лечения зубов или нет. Ведь в 19 учреждениях, как сообщили в Кассе здоровья, деньги закончились, и в некоторых стоматологических клиниках в Эстонии лечение зубов детей теперь может быть платным.