Баскетбол
02.11.2024, 16:13

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ разгромил команду „Виймси“

 
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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В субботу, 2 ноября, столичный „Калев/Крамо“ одержал домашнюю победу над командой „Виймси“ со счетом 99:61 в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Матч в записи и видеообзор игры могут видеть все подписчики Delfi.

Первая четверть матча прошла под контролем „Калева/Крамо“, который успел создать отрыв. Несмотря на это, команда „Виймси“ не отставала и к концу четверти „Калев“ вел со счетом 26:16.

Во второй четверти „Калев/Крамо“ сумел еще больше увеличить свое преимущество, выиграв ее с двузначным отрывом. Первая половина матча завершилась со счетом 52:31 в пользу „Калева“.

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