ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ разгромил команду „Виймси“

Первая четверть матча прошла под контролем „Калева/Крамо“, который успел создать отрыв. Несмотря на это, команда „Виймси“ не отставала и к концу четверти „Калев“ вел со счетом 26:16.

Во второй четверти „Калев/Крамо“ сумел еще больше увеличить свое преимущество, выиграв ее с двузначным отрывом. Первая половина матча завершилась со счетом 52:31 в пользу „Калева“.