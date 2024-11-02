02.11.2024, 14:20
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: Кейлаская баскетбольная школа потерпела крупное поражение от латвийского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 2 ноября, в Кейла прошел матч эстоно-латвийской баскетбольной лиги, в котором команда Кейлаской баскетбольной школы уступила латвийской „Валмиере“ со счетом 71:94.
В первой четверти хозяева показали достойное сопротивление сильной команде „Валмиера“. В течение некоторого времени обе команды держали преимущество в шесть очков, но в конце четверти на табло зафиксировался счет 27:26 в пользу латвийской команды.
Уже заказано?