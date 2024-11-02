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02.11.2024, 13:34

Пярнуский клуб потерпел крупное поражение от лидера волейбольной Балтийской лиги

 
Bigbank Tartu vs Pärnu VK 15.04.24
Bigbank Tartu vs Pärnu VK 15.04.24
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 2 ноября, в Пярну прошел матч волейбольной Балтийской лиги, в котором местный клуб „Пярну“ уступил тартуской команде „Бигбанк“ со счетом 1:4 (27:29; 26:24; 20:25; 15:25; 22:24).

В среду команда „Пярну“ открыл счет победам в лиге, одолев „Сельвер/ТалТех“ со счетом 3:1. Команда, которой руководит главный тренер Райнер Василиев, в начале сезона в основном сосредоточена на своей игре.

„Основное внимание мы продолжаем уделять собственным делам, мы знаем, в чем наши проблемы, и стараемся их решить. Порой нам удается играть на равных, но в определенные моменты эффективность атак значительно снижается, и с этим у нас были трудности. Если мы хотим оставаться в конкуренции в концовках игр, это нужно исправить. В этом сезоне лига настолько равномерна, что не имеет значения, кто против нас играет — у всех есть уровень. Однако „Бигбанк“ лучше укомплектован и превосходит другие команды по уровню, и на данный момент они показывают хорошие результаты“, — комментирует Василиев.

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