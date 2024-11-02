02.11.2024, 13:34
Пярнуский клуб потерпел крупное поражение от лидера волейбольной Балтийской лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 2 ноября, в Пярну прошел матч волейбольной Балтийской лиги, в котором местный клуб „Пярну“ уступил тартуской команде „Бигбанк“ со счетом 1:4 (27:29; 26:24; 20:25; 15:25; 22:24).
В среду команда „Пярну“ открыл счет победам в лиге, одолев „Сельвер/ТалТех“ со счетом 3:1. Команда, которой руководит главный тренер Райнер Василиев, в начале сезона в основном сосредоточена на своей игре.
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