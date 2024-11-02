Пярнуский клуб потерпел крупное поражение от лидера волейбольной Балтийской лиги

„Основное внимание мы продолжаем уделять собственным делам, мы знаем, в чем наши проблемы, и стараемся их решить. Порой нам удается играть на равных, но в определенные моменты эффективность атак значительно снижается, и с этим у нас были трудности. Если мы хотим оставаться в конкуренции в концовках игр, это нужно исправить. В этом сезоне лига настолько равномерна, что не имеет значения, кто против нас играет — у всех есть уровень. Однако „Бигбанк“ лучше укомплектован и превосходит другие команды по уровню, и на данный момент они показывают хорошие результаты“, — комментирует Василиев.