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02.11.2024, 13:34

МАТЧ В ЗАПИСИ | Пярнуский клуб потерпел крупное поражение от лидера волейбольной Балтийской лиги

 
Bigbank Tartu vs Pärnu VK 15.04.24
Bigbank Tartu vs Pärnu VK 15.04.24
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 2 ноября, в Пярну прошел матч волейбольной Балтийской лиги, в котором местный клуб „Пярну“ уступил тартуской команде „Бигбанк“ со счетом 1:4 (27:29; 26:24; 20:25; 15:25; 22:24). Игру в записи могут видеть все подписчики Delfi.

За победителей Марти Юхками набрал 25 (+16), Джек Уильямс — 17 (+10), а Валентин Кордас — 15 (0) очков. Лучшие игроки „Пярну“ — Маркус Уускари с 22 (+15) и Андрус Раадик с 16 (+2) очками.

В турнирной таблице „Бигбанк“ продолжает лидировать с 13 очками, столько же у „Барруса“. „Пярну“ делит пятое место с пятью очками.

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