МАТЧ В ЗАПИСИ | Пярнуский клуб потерпел крупное поражение от лидера волейбольной Балтийской лиги

В субботу, 2 ноября, в Пярну прошел матч волейбольной Балтийской лиги, в котором местный клуб „Пярну“ уступил тартуской команде „Бигбанк“ со счетом 1:4 (27:29; 26:24; 20:25; 15:25; 22:24). Игру в записи могут видеть все подписчики Delfi.