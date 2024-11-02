02.11.2024, 13:34
МАТЧ В ЗАПИСИ | Пярнуский клуб потерпел крупное поражение от лидера волейбольной Балтийской лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 2 ноября, в Пярну прошел матч волейбольной Балтийской лиги, в котором местный клуб „Пярну“ уступил тартуской команде „Бигбанк“ со счетом 1:4 (27:29; 26:24; 20:25; 15:25; 22:24). Игру в записи могут видеть все подписчики Delfi.
За победителей Марти Юхками набрал 25 (+16), Джек Уильямс — 17 (+10), а Валентин Кордас — 15 (0) очков. Лучшие игроки „Пярну“ — Маркус Уускари с 22 (+15) и Андрус Раадик с 16 (+2) очками.
Уже заказано?