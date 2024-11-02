МАТЧ В ЗАПИСИ | Волейбольная Балтийская лига: „Сельвер/ТалТех“ потерпел шестое поражение подряд

Лучшими игроками хозяев стали Ренату Сантос с 24 очками (+12) и Кристо Колло с 21 очком (+15), а у гостей отличился Линкольн Уильямс, набрав впечатляющие 36 очков (+23).

В турнирной таблице команда из Выру удерживает лидерство с пятью победами и одним поражением, в то время как действующий чемпион „Сельвер/ТалТех“ остается на последнем месте.