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02.11.2024, 11:00

МАТЧ В ЗАПИСИ | Волейбольная Балтийская лига: „Сельвер/ТалТех“ потерпел шестое поражение подряд

 
Võrkpall Selver/TalTech vs Võru Barrus 09.04.24
Võrkpall Selver/TalTech vs Võru Barrus 09.04.24
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В субботу, 2 ноября, в Выру состоялся матч волейбольной Балтийской лиги, где местный клуб „Баррус“ одержал победу над командой „Сельвер/ТалТех“ со счетом 3:2 (23:25, 25:19, 20:25, 25:14, 15:9). Игру в записи могут видеть все подписчики Delfi.

Лучшими игроками хозяев стали Ренату Сантос с 24 очками (+12) и Кристо Колло с 21 очком (+15), а у гостей отличился Линкольн Уильямс, набрав впечатляющие 36 очков (+23).

В турнирной таблице команда из Выру удерживает лидерство с пятью победами и одним поражением, в то время как действующий чемпион „Сельвер/ТалТех“ остается на последнем месте.

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