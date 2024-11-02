02.11.2024, 11:00
МАТЧ В ЗАПИСИ | Волейбольная Балтийская лига: „Сельвер/ТалТех“ потерпел шестое поражение подряд
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 2 ноября, в Выру состоялся матч волейбольной Балтийской лиги, где местный клуб „Баррус“ одержал победу над командой „Сельвер/ТалТех“ со счетом 3:2 (23:25, 25:19, 20:25, 25:14, 15:9). Игру в записи могут видеть все подписчики Delfi.
Лучшими игроками хозяев стали Ренату Сантос с 24 очками (+12) и Кристо Колло с 21 очком (+15), а у гостей отличился Линкольн Уильямс, набрав впечатляющие 36 очков (+23).
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