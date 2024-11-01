ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: раплаская команда потерпела разгромное поражение от топ-клуба Латвии

Первая четверть явно была за домашней командой, и „Авис Утилитас“ ушел на первый короткий перерыв с преимуществом 25:14.

Во второй четверти „Авис Утилитас“ утратил преимущество и оказалась в роли отстающей (37:40), но за последнюю минуту смогла вернуть лидерство, и на перерыв команды ушли при счете 43:42.