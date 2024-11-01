01.11.2024, 12:46
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: раплаская команда потерпела разгромное поражение от топ-клуба Латвии
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 1 ноября, в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги команда „Авис Утилитас“ из Рапла проиграла латвийскому клубу „Ригас Зелли“ со счётом 66:96. Видеообзор и матч в записи могут видеть все подписчики Delfi.
Первая четверть явно была за домашней командой, и „Авис Утилитас“ ушел на первый короткий перерыв с преимуществом 25:14.
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