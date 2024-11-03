Почему на выплату пенсий требуется так много времени? Перерасчеты приходится делать вручную

В Эстонии пенсию получают около 325 000 человек. Вопросами выплаты пенсий непосредственно занимаются около 50 специалистов Департамента социального страхования (SKA). В общей сложности в этом процессе задействовано около 100 человек, включая представителей клиентской службы, аналитиков и сотрудников финансового отдела. Все они имеют отношение к процессу назначения и выплаты пенсий - от ввода данных до выплаты.