Новости Эстонии
03.11.2024, 14:00

Почему на выплату пенсий требуется так много времени? Перерасчеты приходится делать вручную

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„Почему пенсии нельзя выплачивать раньше? Потому что система не в состоянии точно рассчитать подоходный налог“, - сказала Кристина Пяхкель, руководитель отдела развития Департамента социального страхования.
„Почему пенсии нельзя выплачивать раньше? Потому что система не в состоянии точно рассчитать подоходный налог“, - сказала Кристина Пяхкель, руководитель отдела развития Департамента социального страхования.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Это может показаться невероятным, но в Эстонии информационные системы пенсионных выплат годами не получают достаточного финансирования, в этой сфере ни о каком „прыжке тигра“ речи не идет (tiigrihüpe - проект, направленный на инвестирование средств в развитие компьютерной и сетевой инфраструктуры).

В Эстонии пенсию получают около 325 000 человек. Вопросами выплаты пенсий непосредственно занимаются около 50 специалистов Департамента социального страхования (SKA). В общей сложности в этом процессе задействовано около 100 человек, включая представителей клиентской службы, аналитиков и сотрудников финансового отдела. Все они имеют отношение к процессу назначения и выплаты пенсий - от ввода данных до выплаты.

Кроме того, в выплате пенсий участвуют также Центр информационных систем здравоохранения и благосостояния (TEHIK), банк и предприятие-партнер по доставке пенсий на дом Hansab. Как сказала изданию Maaleht Кристина Пяхкель, руководитель отдела развития SKA, для выплаты пенсий работникам SKA и TEHIK приходиться работать сверхурочно. В прошлом году за сверхурочную работу сотрудникам SKA было выплачено 280 000 евро.

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