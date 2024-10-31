В Испании объявили трехдневный траур из-за наводнения. По последним данным, погибли 95 человек

По последним данным, в результате одного из самых разрушительных наводнений в современной Испании погибли 95 человек: из них 92 — в Валенсии, один — в Малаге и двое — в Кастилии-Ла-Манче. Власти предполагают, что погибших может быть больше. Сколько человек пропали без вести, неизвестно. Утром 31 октября пожарные, военные и полицейские возобновили поисково-спасательные работы, пишет „Медуза“.

Педро Санчес во время выступления по телевидению заявил, обращаясь к гражданам, которые продолжают искать своих близких: „Вся Испания плачет вместе с вами“.

В Валенсии 30 октября прошли сильные дожди: за восемь часов в регионе выпала годовая норма осадков. Из-за осадков оказалось нарушено железнодорожное и авиасообщение. Региональные экстренные службы призвали жителей не ездить по дорогам. В наиболее пострадавших районах приостановлена работа школ и основных социальных служб. Около 150 тысяч потребителей в Валенсии остались без электричества.

Ожидается, что дожди в провинциях Валенсия, Таррагона, Андалусия и Эстремадура на северо-востоке и юго-западе Испании продолжатся и 31 октября.

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