Новости Эстонии
29.11.2024, 16:50

Налогово-таможенный департамент рассказал о сокращениях персонала и о планах относительно русскоязычной коммуникации

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Пока русскоязычная версия сайта Налогово-таможенного департамента никуда не исчезла. А что в будущем?
Пока русскоязычная версия сайта Налогово-таможенного департамента никуда не исчезла. А что в будущем?
ФОТО: EMTA | Delfi Meedia

Некоторое время назад в редакцию RusDelfi обратился нарвитянин, который сообщил, что его очень тревожит то, что Налогово-таможенный департамент (НТД) сокращает русскоязычных консультантов. По мнению читателя, это крайне печальная тенденция.

„Знаю одну женщину, ее сократили осенью, там, конечно, все по-честному и все по закону, сокращения, так как экономия расходов. Люди в возрасте, и у них время идти на пенсию. Но ощущение, что экономят именно на русскоязычных. Очень многие пользовались услугами консультаций нон-стоп: иногда сложно разобраться в законах, проще позвонить, и на русском языке тебе все разжуют. А судя по всему, скоро и информация на русском пропадет со страниц НТД“, — рассказал читатель, добавив, что, по его данным, последний вебинар на русском языке прошел в ноябре, и больше они проводиться не будут.

RusDelfi выяснил, действительно ли русскоязычная коммуникация Налогово-таможенного департамента существенно сокращается и отвечает ли действительности то, что сокращают, прежде всего, русскоязычных консультантов.

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