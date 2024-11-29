Налогово-таможенный департамент рассказал о сокращениях персонала и о планах относительно русскоязычной коммуникации

„Знаю одну женщину, ее сократили осенью, там, конечно, все по-честному и все по закону, сокращения, так как экономия расходов. Люди в возрасте, и у них время идти на пенсию. Но ощущение, что экономят именно на русскоязычных. Очень многие пользовались услугами консультаций нон-стоп: иногда сложно разобраться в законах, проще позвонить, и на русском языке тебе все разжуют. А судя по всему, скоро и информация на русском пропадет со страниц НТД“, — рассказал читатель, добавив, что, по его данным, последний вебинар на русском языке прошел в ноябре, и больше они проводиться не будут.