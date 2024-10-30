В Нарве увеличится стоимость отопления. Enefit хотела, чтобы цена была еще выше

Наряду с этим департамент конкуренции наложил на Enefit Power дополнительное условие: после возобновления работы 11-го блока Балтийской электростанции Enefit должна будет применить согласованную предельную цену в размере 60,44 евро/МВт·ч.

Сейчас для сети централизованного теплоснабжения города Нарвы тепло производит только компания Enefit Power, принадлежащий которой 11-й блок Балтийской электростанции законсервирован с мая этого года. Поскольку альтернативных вариантов нет, Enefit Power производит необходимое для Нарвы тепло на 100% из природного газа.

По словам руководителя службы регулирования Департамента конкуренции Кюлли Хааб, в случае снижения закупочных цен на природный газ и квоты на углекислый газ Enefit Power AS должна снизить и отпускную цену на тепло. „В этом случае предприниматель обязан подать Департаменту конкуренции ходатайство о согласовании новой предельной цены. При этом не исключен и дальнейший рост цен на производство тепла, поскольку заставить предприятие работать в убыток невозможно“, - пояснила она.

„Проблема жителей Нарвы по-прежнему заключается в том, что у них нет альтернативы природному газу для производства тепла“, - добавила специалист.

Департамент конкуренции получил новое тарифное предложение от Enefit Power в конце августа, и анализ показал, что ходатайство о повышении предельной цены на тепло частично оправдано. Стоимость природного газа (74%) и экологические квоты (16%) составляют 90% стоимости производства тепла, остальные 10% — это расходы на деятельность, износ и рентабельность. При этом речь идет не о предельной цене для конечного потребителя в Нарве, а о предельной цене за тепло, закупаемое AS Narva Soojusvõrk. Это означает, что вдобавок к этому потребитель должен оплатить еще сетевую плату и налог с оборота.

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