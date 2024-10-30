ВИДЕО и ФОТО | „Наступит время, и к власти придет новое правительство...“ Партия Isamaa представила альтернативный госбюджет

„Иллюзий я не питаю. В ближайшие недели плохая политика правительства будет материализована. Перед Isamaa стоит задача довести до сведения народа Эстонии, что существует альтернатива политике правительства. Эта альтернатива позволит сохранить устойчивость экономики страны, она не ухудшит условия жизни людей и не повысит цены. Она будет способствовать более быстрому по сравнению с планом правительства росту экономики“, - сказал Delfi Урмас Рейнсалу, добавив, что народ устал от негатива и повышения налогов.