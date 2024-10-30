ВИДЕО и ФОТО | „Наступит время, и к власти придет новое правительство...“ Партия Isamaa представила альтернативный госбюджет(17)
Как сказал председатель Isamaa Урмас Рейнсалу, партия, составляя альтернативный госбюджет, хотела показать, что его можно свести, не повышая налоги. Вместо повышения налогов Isamaa сократила бы в 2025 году управленческие расходы на 300 миллионов евро.
„Иллюзий я не питаю. В ближайшие недели плохая политика правительства будет материализована. Перед Isamaa стоит задача довести до сведения народа Эстонии, что существует альтернатива политике правительства. Эта альтернатива позволит сохранить устойчивость экономики страны, она не ухудшит условия жизни людей и не повысит цены. Она будет способствовать более быстрому по сравнению с планом правительства росту экономики“, - сказал Delfi Урмас Рейнсалу, добавив, что народ устал от негатива и повышения налогов.