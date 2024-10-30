ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Пярнуский „Садам“ одержал первую победу в Еврокубке ФИБА

Хозяева начали игру с лидерства, однако вскоре инициативу перехватили гости, и команда из летней столицы оказалась в семиочковом отставании. К концу первой четверти хозяева сократили разрыв, и спустя десять минут счет был 16:18. Во второй четверти отставание „Садама“ достигло девяти очков, но за две минуты они совершили рывок 11:0, ненадолго выйдя вперед. Тем не менее, на перерыв команда ушла, уступая 37:39.