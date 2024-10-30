30.10.2024, 14:01
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Сможет ли пярнуский „Садам“ одержать первую победу в Еврокубке ФИБА?
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Сегодня в Пярну местная команда „Садам“ проведет свой последний домашний матч в рамках группового этапа Еврокубка ФИБА против румынской команды „Арджеш“. Игра начнется в 19:00 и будет доступна для всех подписчиков Delfi.
„Садам“ пока не удалось одержать ни одной победы в трех еврокубковых играх этого сезона. На прошлой неделе команда потерпела домашнее поражение от польской „Спойния Старгард“ (72:89), а две недели назад уступила румынской „Орадя“ (72:84). В первом матче группового этапа „Садам“ также проиграл „Питешти“ в гостях со счетом 65:67, хотя за полторы минуты до конца матча имел преимущество в три очка.
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