ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Сможет ли пярнуский „Садам“ одержать первую победу в Еврокубке ФИБА?

„Садам“ пока не удалось одержать ни одной победы в трех еврокубковых играх этого сезона. На прошлой неделе команда потерпела домашнее поражение от польской „Спойния Старгард“ (72:89), а две недели назад уступила румынской „Орадя“ (72:84). В первом матче группового этапа „Садам“ также проиграл „Питешти“ в гостях со счетом 65:67, хотя за полторы минуты до конца матча имел преимущество в три очка.