Баскетбол
30.10.2024, 10:39

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ крупно проигрывает латвийскому клубу

 
TalTech/Alexela.
TalTech/Alexela.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Сегодня „ТалТех“ встретится на домашней площадке с латвийским клубом „Ригас Зелли“ в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Прямую трансляцию матча, который начнется в 18:30, покажет Delfi TV, и ее смогут посмотреть подписчики Delfi.

„ТалТех“ начал матч неудачно, и за три минуты отставание составило 1:14. К окончанию первой четверти разрыв вырос до 22 очков — 13:35.

На данный момент „ТалТех“ имеет четыре победы и два поражения. В последней домашней игре команда обыграла „Вентспилс“ со счетом 93:87. У „Ригас Зелли“ также четыре победы, но три поражения. Последние встречи с эстонскими командами для них оказались неудачными: они проиграли „Тартускому университету“ (71:77) и „Виймси“ (66:70).

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