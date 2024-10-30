30.10.2024, 10:39
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ крупно проигрывает латвийскому клубу
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня „ТалТех“ встретится на домашней площадке с латвийским клубом „Ригас Зелли“ в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги. Прямую трансляцию матча, который начнется в 18:30, покажет Delfi TV, и ее смогут посмотреть подписчики Delfi.
„ТалТех“ начал матч неудачно, и за три минуты отставание составило 1:14. К окончанию первой четверти разрыв вырос до 22 очков — 13:35.
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