Жестокий удар судьбы. Эксперт по суицидам из Эстонии рассказывает, почему ее муж лишил себя жизни

В конце сентября прошлого года профессор социального здравоохранения Таллиннского университета Мерике Сисаск (56 лет) услышала слова своего мужа, 58-летнего Тоомаса: „Мерике, впервые в жизни я думаю, что легче всего было бы покончить с жизнью. Легче для всех“.

Мерике уже 23 года работает научным сотрудником в Эстонско-Шведском институте душевного здоровья и суицидологии, и исследования проблемы самоубийств составляют основу ее профессиональной деятельности. В ходе своей работы она пытается найти ответы на вопросы о том, что происходит в жизни человека, когда у него пропадает желание жить.

В период соискания научной степени Мерике бывала в Северо-Эстонской региональной больнице, где беседовала с людьми, совершившими попытку самоубийства, а в 2011 году защитила докторскую диссертацию под названием „Социальное конструирование и субъективное значение попыток совершения суицида“.

И теперь, после слов своего мужа, Мерике оказалась в ситуации, когда ей нужно было использовать все свои знания и навыки, чтобы предотвратить его смерть.

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