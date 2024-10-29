ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ разгромил французский клуб, одержав четвертую победу подряд

„Калев“ начал игру великолепно, взяв лидерство со счётом 8:0 уже к третьей минуте. В течение всей первой четверти эстонский клуб уверенно доминировал и завершил её с преимуществом в 14 очков — 26:12.

Во втором периоде хозяева сделали рывок 5:0, но „Калев“ снова перехватил инициативу. К большому перерыву преимущество „Калева“ возросло до 40:25. Французская команда испытывала трудности в нападении, реализовав лишь 24% бросков с игры (7 из 29), тогда как у „Калева“ этот показатель составил 47%.